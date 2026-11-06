동티모르 대통령 "'빛의 혁명', 노벨평화상 후보로 적극 추천할 것"

AI 핵심 요약beta
- 오르타 동티모르 대통령이 6일 ‘빛의 혁명’을 노벨평화상 후보로 추천하겠다고 밝혔다
- 오르타 대통령은 한국 국민의 비폭력 민주주의 수호 노력을 국제사회가 평가해야 한다고 강조했다
- 이재명 대통령은 국민들이 실제 노벨평화상을 받을 가능성이 높다며 양국 관계의 의미를 평가했다
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"매우 적극적으로 노벨위원회에 추천"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 조제 하무스 오르타 동티모르 대통령은 6일 12·3 비상계엄 당시 일반 시민들이 모여 열었던 반대 집회, 이른바 '빛의 혁명'을 노벨평화상 후보로 추천하겠다는 의사를 밝혔다.
오르타 대통령은 이날 청와대에서 이재명 대통령과 소인수·확대 정상회담을 가진 뒤 공동언론발표에서 "'빛의 혁명'을 노벨평화상 후보로 적극 추천하겠다"고 말했다.
오르타 대통령은 인도네시아의 동티모르 식민 지배 시절 독립운동 지도자로서 비폭력 저항운동에 앞장서 1996년 노벨평화상을 받은 바 있다.
오르타 대통령은 "빛의 혁명은 매우 유의미하고 국제사회에서 당연히 높은 평가를 받아야 마땅하다"며 "지도자들도 물론 민주주의의 파괴를 막기 위해 헌신적 노력을 기울였지만 한국 국민들의 힘이 있었다"고 강조했다.
오르타 대통령은 "이것은 하나의 단일한 사건에 그치지 않았다. 이를 통해 많은 경험이 축적됐다"며 "매우 적극적으로 노벨위원회에 빛의 혁명을 노벨상 수상자로 꼭 추천할 것"이라고 언급했다.
이 대통령은 이에 "노벨상 수상자인 오르타 대통령꼐서 과거 김대중 전 대통령을 추천해서 김 전 대통령께서 노벨평화상을 수상했다"며 "빛의 혁명을 이뤄낸 대한민국 국민들을 노벨평화상 후보로 추천해 주신다고 하니, 실제 수상하게 될 가능성이 매우 높다는 생각이 든다"고 화답했다.
이 대통령은 "만약 그렇게 된다면 양국 관계는 세계사적인 특별한 관계가 될 것"이라고 덧붙였다.
앞서 이 대통령은 12·3 비상계엄 1년을 맞은 지난해 12월 "대한민국 국민들이야말로 노벨평화상을 수상할 충분한 자격이 있다고 확신한다"고 말한 바 있다.
pcjay@newspim.com