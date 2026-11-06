LIG D&A, 드론·도심항공모빌리티 박람회 참가…미래 무인체계 기술 선봬

AI 핵심 요약beta
- LIG D&A가 6일 드론·UAM 박람회에서 무인체계 기술을 선보였다
- 소형 정찰·타격 드론과 다목적 무인헬기를 전시했다
- 군 수요를 파악하고 민간기업과 무인체계 협력을 추진했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= LIG D&A가 드론·도심항공모빌리티(UAM) 박람회에서 소형 정찰·타격 복합형 드론과 다목적 무인헬기 등 미래 무인체계 기술을 선보였다.
LIG D&A는 지난 4일부터 6일까지 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 '2026 드론·도심항공모빌리티 박람회'에 참가했다고 6일 밝혔다.
이번 박람회는 '미래 모빌리티의 도약'을 주제로 드론과 UAM 산업의 최신 기술과 발전 방향을 공유하기 위해 마련됐다.
LIG D&A는 행사에서 소형 정찰·타격 복합형 드론(MPD)과 다목적 무인헬기(MPUH)를 전시했다. 군 전력업무 관계자들에게 드론 관련 기술과 제품을 소개하고 미래 전장 환경에서 요구되는 무인체계 운용 수요와 기술적 요구사항을 파악하는 데 중점을 뒀다.
민간기업과의 기술 교류도 추진했다. 배터리와 드론용 카메라 등 핵심 구성품을 개발하는 기업들과 협력 접점을 넓혀 무인체계 사업에 필요한 공급망과 산업 생태계를 강화한다는 방침이다.
LIG D&A는 이번 박람회 참가를 계기로 군과 민간을 아우르는 협력 네트워크를 확대하고 미래 무인체계 분야의 신규 사업 기회를 지속적으로 발굴할 계획이다.
heoneykim@newspim.com