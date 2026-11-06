금호석유화학, 3분기 영업손실 208억원…수요부진에 적자전환

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합성수지·페놀유도체 적자 확대…4분기 원료 가격 변동성 완화 기대

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 금호석유화학이 올해 3분기 원재료 가격 변동에 따른 스프레드 축소와 주요 제품 수요 부진으로 적자 전환했다. 전 분기 흑자를 기록했던 합성수지와 페놀유도체 부문이 적자로 돌아선 영향이 컸다.

금호석유화학은 6일 올해 3분기 연결 기준 매출 1조9215억원, 영업손실 208억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 16.9% 증가했으나 영업이익은 지난해 같은 기간 844억원 흑자에서 적자로 전환했다.

금호석유화학 울산공장 [서울=뉴스핌] 한기진 기자 = 2026.10.13 hkj77@hanmail.net

사업부문별로 보면 합성고무 부문은 매출 7824억원, 영업이익 23억원을 기록했다. 주요 원료와 제품의 고원가 재고에 따른 역래깅으로 스프레드가 축소됐고 원재료 가격 변동에 따른 수요 관망세가 지속됐다. NB라텍스도 가격 경쟁 심화와 스프레드 축소로 적자 전환했다.

합성수지 부문은 매출 3115억원, 영업손실 139억원을 기록했다. 고부가 합성수지(ABS)를 중심으로 실수요 부진이 이어지면서 제품 가격이 약세를 보였다.

페놀유도체 부문도 매출 4321억원, 영업손실 625억원을 기록했다. 전방산업 수요 부진으로 주요 제품의 재고 소진이 지연된 데다 역래깅에 따른 스프레드 축소가 수익성에 영향을 미쳤다.

반면 EPDM·TPV 부문은 매출 2104억원, 영업이익 243억원을 기록하며 흑자를 유지했다. 다만 시장 수요 약세로 영업이익이 전 분기 474억원보다 감소했다. 에너지·정밀화학·기타 부문은 전력도매가격(SMP) 상승에 힘입어 영업이익이 전 분기 93억원에서 290억원으로 증가했다.

금호석유화학은 4분기 원료 가격 변동성 완화에 따라 일부 사업의 수익성이 개선될 것으로 예상했다. 합성고무 부문은 주요 원료 가격 변동성 축소와 NB라텍스 판매 물량 확대를 기대하고 있다. 페놀유도체 부문도 3분기에 발생한 역래깅 영향이 소멸하면서 수익성이 개선될 것으로 내다봤다.

다만 합성수지 부문은 연말 비수기에 따른 수요 둔화가 지속될 것으로 예상했다. EPDM·TPV와 에너지 부문 역시 시장 수요 약세와 정기보수 등의 영향으로 수익성이 소폭 감소할 것으로 전망했다.

heoneykim@newspim.com