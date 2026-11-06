씨이랩, 국민성장펀드 투자 유치…100억원 규모 전환사채 발행

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AI데이터센터 사업 확대 자금 조달

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 인공지능(AI) 인프라 전문기업 씨이랩이 AI 데이터센터 사업 확대를 위한 자금 확보에 나선다. 국민성장펀드 자펀드 등을 대상으로 100억원 규모의 전환사채(CB)를 발행해 GPU 인프라 구축과 운영·관리 사업에 투입할 계획이다.

6일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 씨이랩은 이사회 결의를 통해 100억원 규모의 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 전환가액은 주당 8106원이며 만기는 5년이다. 인수계약은 오는 10일, 납입은 16일로 예정돼 있다.

이번 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 연 0%로 설정됐다. 주가 하락에 따라 전환가액을 낮추는 리픽싱 조항은 포함되지 않았다. 씨이랩은 인수금액의 50% 범위에서 매도청구권(콜옵션)을 확보했으며, 투자자는 발행 30개월 이후부터 조기상환청구권(풋옵션)을 행사할 수 있다.

씨이랩 로고. [사진=씨이랩]

전환사채 인수에는 한국투자밸류자산운용, DB자산운용, 수성자산운용, 오라이언자산운용이 운용하는 국민성장펀드 자펀드가 총 80억원 규모로 참여한다. 나머지 20억원은 오라이언자산운용의 코스닥벤처펀드 등이 인수한다. 국민성장펀드는 AI·반도체·바이오 등 첨단전략산업에 대한 투자를 목적으로 조성된 정책 펀드다.

씨이랩은 조달 자금을 AI 데이터센터(AIDC) 사업 확대에 활용할 예정이다. 정부 주도의 국가 AI 컴퓨팅센터와 지역 AI 데이터센터, 기업 자체 GPU 클러스터 구축 등 관련 인프라 투자 수요에 대응하기 위한 운전자금으로 사용할 계획이다.

회사는 엔비디아 엘리트 파트너로서 GPU 기반 클러스터 구축 사업을 확대하는 동시에 자체 GPU 클러스터 운영 소프트웨어 '아스트라고(AstraGo)'를 활용한 운영·관리 사업도 강화할 방침이다.

아스트라고는 GPU 클러스터의 운영과 자원 관리를 지원하는 소프트웨어다. 씨이랩은 올해 출시한 아스트라고 2.1의 AI 추론 운영 기능과 데이터센터 통합관리 기능을 고도화하고, GPU 인프라 구축 이후 운영·관리 서비스까지 제공하는 사업 구조를 확대할 계획이다.

씨이랩 관계자는 "국내 AI 컴퓨팅 인프라 투자가 확대되는 상황에서 최신 GPU 기반 데이터센터 구축 사업에 필요한 운전자금을 확보했다"며 "인프라 구축 사업과 아스트라고를 활용한 운영·관리 사업을 연계해 지속적인 매출 기반을 마련할 계획"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com