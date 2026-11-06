기아, 광주서 PBV 생태계 키운다…자율주행·원격운전 실증 협력

AI 핵심 요약beta
- 기아가 6일 전남광주특별시·전남대·GIST와 PBV 협약을 체결했다
- 각 기관은 DRT 차량과 자율주행 PBV 셔틀 실증을 추진한다
- 기아는 2029년까지 오토랜드 광주에 3조원을 투자한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 기아가 전남광주통합특별시, 전남대학교, 광주과학기술원(GIST)과 손잡고 목적기반차량(PBV)을 활용한 미래 모빌리티 기술 실증과 사업화를 추진한다.
기아는 6일 오토랜드 광주에서 송호성 기아 사장, 민형배 전남광주통합특별시장, 이근배 전남대 총장, 임기철 GIST 총장 등이 참석한 가운데 'PBV 기반 미래 모빌리티 산업 생태계 조성을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.
협약에 따라 각 기관은 PBV 기반 수요응답형 교통(DRT) 전용 차량 개발과 자율주행 PBV 셔틀 서비스 실증을 추진한다. 교통약자의 이동 편의를 높이기 위한 PV5 WAV 기반 원격운전 기술과 물류·여객 등 목적에 따라 차량 용도를 바꾸는 이지스왑(Easy Swap) 기술도 실증 협력 대상이다.
기후위기 대응과 재생에너지 확산 등 환경·에너지 분야에서도 협력 방안을 마련한다. 기아는 이를 통해 지역 PBV 산업 기반을 강화하고 미래 모빌리티 서비스 개발과 상용화를 촉진한다는 구상이다.
기아는 오는 2029년까지 오토랜드 광주를 중심으로 미래차 전환을 위한 약 3조원 규모의 투자도 추진한다. 미래 제조기술을 적용한 생산체계를 구축하고 자율주행 기술 실증과 전동화 차량 생산을 확대할 계획이다.
송호성 사장은 "이번 협약이 PBV 기반 미래 모빌리티 기술 개발과 상용화를 촉진하는 계기가 될 것"이라며 "미래차 생산체계 구축과 PBV 사업 확대를 통해 전남광주통합특별시가 대한민국을 대표하는 미래 모빌리티 산업 중심지로 도약하는 데 기여하겠다"고 말했다.
peoplekim@newspim.com