정부, 증시 급락에 신용융자 담보비율 유지의무 3개월 면제

AI 핵심 요약beta
- 정부는 6일 증권사의 신용융자 담보비율 의무를 면제했다
- 담보비율 140% 유지 의무는 9일부터 3개월간 완화된다
- 반대매매로 인한 추가 하락과 시장 변동성 확대를 막는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
이형일 부총리 긴급 시장점검회의…변동성 확대 시 추가 조치
[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 국내외 주식시장이 급락하면서 변동성이 확대되자 정부가 증권사의 신용융자 담보비율 유지 의무를 3개월간 면제하기로 했다. 주가 하락에 따른 과도한 반대매매가 증시 변동성을 증폭시키는 상황을 막기 위한 조치다.
재정경제부는 6일 이형일 부총리 겸 재경부 장관 주재로 정부서울청사에서 긴급 시장상황점검회의를 열고 이 같은 대응 방안을 논의했다고 밝혔다.
이날 회의에는 이억원 금융위원장과 이찬진 금융감독원장, 권민수 한국은행 부총재 등이 참석해 미국 중간선거 이후 국내외 금융시장 동향을 점검했다.
정부는 우선 신용융자에 대한 증권사의 담보비율 유지 의무 140%를 오는 9일부터 3개월간 면제하기로 했다.
신용융자는 투자자가 증권사에서 돈을 빌려 주식을 매입하는 거래다. 주가 하락으로 담보비율이 일정 수준 아래로 떨어지면 추가 담보 납입 요구나 증권사의 강제 처분인 반대매매가 발생할 수 있다.
정부는 최근 주가 급락 상황에서 반대매매가 과도하게 발생할 경우 추가적인 주가 하락을 유발할 수 있다고 보고 담보비율 유지 의무를 한시적으로 완화하기로 했다.
이번 조치는 국내외 증시가 기술주를 중심으로 동반 급락한 가운데 나왔다.
미국 중간선거 이후인 지난 5일 미국 나스닥지수는 전 거래일 대비 5.52% 하락했고, 필라델피아 반도체지수는 12.25% 급락했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수도 4.36% 떨어졌다. 같은 날 일본 닛케이지수와 대만 가권지수도 각각 1.79%, 3.20% 하락했다.
국내 증시도 하락세를 이어가고 있다. 코스피지수는 지난 9월 30일 6838에서 10월 30일 5731로 떨어졌으며, 이달 5일에는 5384까지 내려왔다. 이날 오전 11시 기준으로는 5075를 기록했다.
회의 참석자들은 최근 주가 하락에 인공지능(AI) 데이터센터 규제 우려 등 AI 산업을 둘러싼 정책 불확실성과 글로벌 투자심리 위축이 복합적으로 작용하고 있다고 진단했다.
특히 이러한 대외 요인에 국내 증시가 과도하게 반응하는 측면이 있다는 데 의견을 모았다.
다만 정부는 올해 3% 중반의 경제성장과 수출 1조달러 달성, 기업 영업이익 900조원 돌파 전망 등을 근거로 국내 경제의 기초체력은 견조하다고 평가했다. 과도한 불안심리에 따른 지나친 비관은 경계할 필요가 있다는 판단이다.
정부는 글로벌 반도체 산업과 주요국 정책 동향에 대한 모니터링을 강화하고 국내외 증시 및 자금 흐름을 실시간으로 점검할 방침이다.
아울러 투자자들의 불안심리와 수급 쏠림 현상을 예의주시하면서 시장 변동성이 추가로 확대될 경우 시장 안정을 위한 추가 조치도 준비하기로 했다.
정부 관계자는 "기업가치 제고와 자본시장 신뢰 회복 등 국내 자본시장의 체질 개선을 위한 정책적 노력도 지속할 계획"이라고 밝혔다.
hyun9@newspim.com