김정관 산업부 장관, 中 산둥성 찾아가 수출지원 총력…'K-소비재' 판로 확대

AI 핵심 요약beta
- 김정관 산업통상부 장관이 6일 중국 산둥성을 찾아 협력 확대에 나섰다
- 한중 정부와 기업인 300여명이 소비재·바이오 협력 방안을 논의했다
- 국내 소비재 기업 28곳이 200여건 상담과 수출 협약 3건을 추진했다
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수출 확대 'K-소비재 수출상담회' 열려
한중 기업·기관 협력 MOU 18건 체결
"교역·투자 성과 이어지게 적극 지원"
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 김정관 산업통상부 장관이 중국 산둥성을 찾아 국내 소비재 기업의 중국 시장 진출과 수출 판로 확대에 나섰다.
산업부는 김 장관이 6일 중국 산둥성 옌타이시에서 열린 '제9회 한국-중국(산둥) 경제통상협력 교류회'에 참석했다고 밝혔다.
이번 행사는 산업부와 산둥성 정부가 공동 개최했다. 양국 정부 관계자와 기업인 등 300여명이 참석해 소비재와 바이오, 녹색발전산업 등 분야별 협력 방안을 논의했다.
산둥성은 중국 내 경제 규모 3위, 인구 2위 지역이다. 지난해 한국과의 교역액은 389억달러에 달했다.
특히 중국에 진출한 한국 기업의 약 30%인 8763개사가 산둥성에 진출해 있어 국내 소비재 기업의 중국 시장 확대를 위한 주요 거점으로 꼽힌다.
행사와 함께 국내 소비재 기업의 수출 확대를 지원하기 위한 'K-소비재 수출상담회'도 열렸다. 상담회에는 국내 유망 소비재 기업 28개사가 참여해 중국 현지 유통기업 및 구매기업과 200건이 넘는 수출 상담을 진행했다.
이를 통해 광천김 등 식품과 마이크로바이옴 건강식품 분야에서 수출 협약 3건이 추진됐다. 이 밖에도 한중 기업·기관 간 협력 업무협약(MOU) 18건이 추진됐다.
이와 함께 양국 기관 간 협력도 대폭 확대됐다. 한국의류시험연구원(KATRI)과 중국 청도질검원은 의류·섬유 인증 협력을 위한 MOU가 체결했다.
한국바이오협회와 옌타이블루약밸리는 바이오 기업의 해외시장 진출을 지원하기로 했다. 대한무역투자진흥공사(KOTRA)와 중국 한중일혁신센터도 창업 촉진과 첨단기술·인재 교류에 협력하기로 했다.
김 장관은 개회사에서 "한국과 산둥성은 그간 축적된 협력 기반을 바탕으로 소비재와 신산업 분야의 협력을 한층 확대해 나가야 한다"며 "양측 기업 간 교류가 실질적인 교역·투자 성과로 이어지도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com