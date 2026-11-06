영광YKMC, 일반청약 1342.66대 1 기록

AI 핵심 요약beta
- 영광와이케이엠씨는 6일 일반청약에서 1342.66대 1 경쟁률을 기록했다
- 청약 21만5502건이 접수됐으며 증거금은 4조2461억원으로 집계됐다
- 영광와이케이엠씨는 16일 공모주 230만주를 코스닥에 상장한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
수주잔고 536억원…16일 코스닥 상장 예정
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 첨단공정 장비 핵심부품 전문기업 영광와이케이엠씨는 지난 4~5일 진행한 일반투자자 대상 공모주 청약에서 1342.66대 1의 경쟁률을 기록했다고 6일 밝혔다.
이번 청약에는 약 21만5502건이 접수됐으며, 청약 증거금은 약 4조2461억원으로 집계됐다.
앞서 진행한 기관투자자 대상 수요예측에는 국내외 2376개 기관이 참여해 1163.34대 1의 경쟁률을 기록했다. 공모가는 희망 범위(9400~1만1000원)의 상단인 1만1000원으로 확정됐다. 총 공모금액은 253억원이며, 상장 후 예상 시가총액은 약 1593억원이다.
영광와이케이엠씨는 반도체·디스플레이 제조장비에 적용되는 핵심 챔버와 정밀부품을 생산하는 기업이다. 글로벌 장비사 공급망을 기반으로 반도체 노광·증착·식각 장비용 부품의 공급 품목을 확대하고 있다.
올해 9월 말 기준 수주잔고는 약 536억원이다. 지난해 영업흑자 전환에 이어 올해 상반기에는 매출액 386억원, 영업이익 79억원을 기록했다.
장관섭 영광와이케이엠씨 대표는 "이번 공모 과정에서 관심과 성원을 보내주신 투자자 여러분께 감사드린다"며 "상장 이후에도 글로벌 고객사와의 공급 관계를 더욱 공고히 하고, 확보된 수주를 안정적인 생산과 실적으로 연결해 기업가치를 높여 나가겠다"고 말했다.
영광와이케이엠씨는 오는 9일 공모주 납입을 거쳐 16일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 총 공모주식수는 230만주이며 상장 주관사는 대신증권이다.
dconnect@newspim.com