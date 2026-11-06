카카오, AI 의사결정 특화 모델 '카나나' 오픈소스 공개

AI 핵심 요약beta
- 카카오는 6일 멀티모달 의사결정 모델을 허깅페이스에 공개했다
- 카나나-2-v-디사이드는 텍스트·이미지를 분석해 판단 결과를 구조화했다
- 카카오는 웹 검색과 상품 분류 등 내부 프로젝트에 모델을 적용할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
웹 검색·상품 분류에 우선 적용 추진
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = 카카오가 인공지능(AI) 에이전트의 의사결정을 지원하는 자체 개발 멀티모달 모델 '카나나-2-v-디사이드(Kanana-2-v-decide)'를 오픈소스 플랫폼 허깅페이스(Hugging Face)에 공개했다고 6일 밝혔다.
이번 모델은 기존 멀티모달 언어모델 '카나나-2-v-3b'를 기반으로 개발됐다. 텍스트와 이미지를 함께 분석하고 판단 결과를 확률, 선택, 점수 등 정형화된 형태로 제공하는 것이 특징이다.
일반적인 생성형 AI가 질문에 문장으로 답하는 것과 달리, 의사결정 모델은 서비스가 바로 활용할 수 있는 판단 결과를 출력한다. 이를 통해 AI 에이전트가 도구 선택이나 업무 처리 방향을 결정하는 데 필요한 과정을 줄일 수 있다.
예를 들어 고객이 파손된 상품 사진과 교환 요청을 보내면 모델은 파손 여부와 문의 유형 등을 판단한다. 이후 서비스는 해당 결과를 바탕으로 상담 연결이나 교환 절차를 진행할 수 있다.
카카오에 따르면 이번 모델은 엔비디아 H200 그래픽처리장치(GPU) 1장 기준 평균 0.04초 이내의 응답 속도를 기록했다. 자체 평가 데이터셋인 '카나나 디시전 벤치(Kanana Decision Bench)'와 공개 평가 데이터셋인 '디시전 인덱스(Decision Index)'에서도 비교 대상 모델 가운데 가장 높은 성능을 보였다고 설명했다.
카카오는 연구와 상업적 활용이 가능한 '카나나 오픈 라이선스'를 적용했다. 향후 웹 검색과 상품 카테고리 자동 분류 등 내부 프로젝트에 우선 적용하고, 검색과 판단 기능을 통합하는 방향으로 기술을 고도화할 계획이다.
최동진 카카오 어플라이드 AI 모델 성과리더는 "최신 AI 기술을 실제 서비스에 활용할 수 있는 기반을 넓히고, 기술 고도화와 공개를 이어가겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com