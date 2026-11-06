두산, 中 창수시에 5500억원 투자…CCL 생산라인 증설 본격화

AI 핵심 요약beta
- 두산이 6일 중국 창수시에 5500억원 투자협약을 체결했다
- 두산은 2028년까지 신규 CCL 생산라인을 단계적으로 구축한다
- 두산은 한국·중국·태국을 잇는 글로벌 생산체계를 마련한다
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김제 이어 중국 투자협약 체결…한국·중국·태국 생산체계 구축
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= ㈜두산이 중국 장쑤성 창수시에 약 5500억원을 투자해 동박적층판(CCL) 생산능력 확대에 나선다. 지난 9월 발표한 9700억원 규모의 증설 계획을 구체화하면서 글로벌 생산거점 확충에 속도를 내고 있다.
㈜두산은 중국 창수시와 CCL 생산라인 구축을 위한 투자협약을 체결했다고 6일 밝혔다.
협약식은 지난 5일 중국 장쑤성 쑤저우 시청에서 열렸다. 행사에는 왕웨이 쑤저우 시장과 유승우 ㈜두산 사장, 김인욱 ㈜두산 전자BG장 등이 참석했다.
이번 협약은 지난 9월 발표한 약 9700억원 규모의 투자 계획 가운데 중국 투자분인 약 5500억원을 본격적으로 집행하기 위한 것이다.
㈜두산은 기존 창수공장 인근 약 18만5000㎡(약 5만6000평) 부지에 신규 생산라인을 구축하고 2028년까지 단계적으로 투자를 집행할 예정이다. 신규 라인은 2028년 하반기부터 순차적으로 가동된다.
㈜두산은 2012년부터 창수시에서 CCL 공장을 운영하며 확보한 인력과 생산 인프라 등을 신규 라인에 활용할 계획이다. 창수시는 프로젝트 승인과 신고, 인허가 절차 등 사업 추진과 운영에 필요한 행정 지원을 제공하기로 했다.
국내 생산거점 확충도 병행하고 있다. ㈜두산은 지난달 27일 전북특별자치도, 김제시와 광모듈용 CCL 전용 생산라인 구축을 위한 투자협약을 체결했다.
2028년까지 총 3992억원을 투자해 김제 지평선일반산업단지에 연면적 약 1만 평 규모의 생산시설을 신축할 계획이다. 앞서 지난 4월에는 태국 신규 공장 건설 계획도 발표했다.
㈜두산은 이를 통해 한국과 중국, 태국을 연결하는 글로벌 CCL 생산체계를 구축하고 고객사 수요에 대응할 방침이다.
유승우 ㈜두산 사장은 "전북 김제에 이어 중국 창수까지 증설 계획이 차질 없이, 속도감 있게 이행되고 있다"며 "독보적인 기술력과 한발 앞선 생산 역량을 바탕으로 고객사가 필요로 하는 물량을 적기에 공급하고 하이엔드 CCL 시장 리더십을 확고히 다질 것"이라고 말했다.
heoneykim@newspim.com