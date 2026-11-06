NHN클라우드, 일본서 첫 파트너 세미나 개최

AI 핵심 요약beta
- NHN클라우드는 5일 도쿄에서 첫 파트너 세미나를 개최했다
- 김동훈 대표는 일본 사업 현황과 AI 솔루션을 소개했다
- 현지 기업들은 NHN클라우드와의 파트너십에 긍정적 반응을 보였다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= NHN클라우드가 지난 5일 도쿄 사옥에서 현지 예비 파트너사들을 대상으로 첫 파트너 세미나를 개최했다.
이번 행사에서는 김동훈 대표가 일본 시장 성과와 사업 현황을 설명했고 NHN클라우드의 사업 체계와 향후 계획을 소개했다. GPU Live, Agent Studio 등 AI 개발·운영 솔루션들을 선보였으며 네트워크·보안 전문기업 파이오링크와 IT 서비스 기업 RSP도 참여해 서비스 연계 방안을 제시했다.
IT 서비스, 데이터센터, AI 솔루션 등 다양한 분야의 일본 기업들이 참석했으며 대다수가 향후 파트너십 구축에 긍정적인 반응을 보였다.
일본 정부는 2027년까지 AI 분야에 1조엔 이상을 투자할 계획이다. 산업 전반에서 인공지능 전환 수요가 확대되면서 현지 인프라와 운영 경험을 갖춘 클라우드 사업자의 역할이 중요해지고 있다.
NHN클라우드는 2018년 도쿄 리전을 개설하며 일본에 진출한 이후 현지 법인을 설립하고 규제 요건을 충족해왔다.
게임, 에듀테크 등 다양한 업종의 현지 기업 클라우드 전환을 지원하고 있으며 올해 4월 일본 최대 IT 박람회 '2026 재팬 IT 위크'에 참가해 AI 인프라 서비스와 산업별 활용 사례를 선보였다.
김동훈 NHN클라우드 대표는 "이번 전시를 통해 일본 시장의 뜨거운 AX 수요와 NHN클라우드의 경쟁력을 동시에 확인할 수 있었다"며 "앞으로 일본 시장 내 입지를 공고히 하는 한편 역량 있는 국내 기업들이 일본 시장으로 뻗어 나갈 수 있도록 든든한 지원군 역할을 수행할 것"이라고 밝혔다.
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