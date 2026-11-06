KB국민은행, 최고 연 3.1% 금리 'KB아동수당통장' 출시

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 6일 아동수당 고객용 KB아동수당통장을 출시했다
- 조건 충족 시 100만원 한도에서 최고 연 3.1% 금리를 제공한다
- 연말까지 가입 고객에게 배달의민족·네이버페이 5000원권을 증정한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB국민은행이 아동수당 수령 고객에게 우대금리와 수수료 면제 혜택을 제공하는 'KB아동수당통장'을 6일 출시했다.
이 상품은 아동수당 수령 고객을 위한 입출금식 파킹통장으로, 수령 대상 연령 확대에 발맞춰 우대금리와 수수료 면제 혜택을 갖췄다. 기본금리 연 0.1%에 조건 충족 시 최대 연 3.0%포인트를 더해 100만 원 한도 내에서 최고 연 3.1%(세전) 금리를 제공한다.
우대금리 항목은 ▲아동수당 수령(연 2.0%p) ▲직전 6개월간 수령 이력 부재(연 0.6%p) ▲KB국민카드 결제대금 출금(연 0.4%p) 등 세 가지다. 우대금리 적용 한도는 최대 100만 원이며, 주요 금융거래 수수료 면제 혜택이 함께 제공된다.
KB국민은행은 상품 출시를 기념해 연말까지 이벤트를 진행한다. KB아동수당통장에 가입하고 이벤트 응모 조건을 충족한 고객 전원에게 배달의민족 또는 네이버페이 5000원 모바일 교환권을 증정한다.
KB국민은행 관계자는 "아동수당을 효율적으로 관리할 수 있도록 금융 혜택을 담은 상품을 마련했다"며 "육아 가정을 위한 금융 상품과 서비스를 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com