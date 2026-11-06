신한금융, '2026 대한민국 나눔국민대상' 대통령표창 수상

AI 핵심 요약beta
- 신한금융그룹이 6일 대한민국 나눔국민대상 대통령표창을 수상했다
- 신한금융은 취약계층·청년·지역사회 지원 공로를 인정받았다
- 아름다운 동행 기반 사회공헌으로 복지 사각지대 해소에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한금융그룹이 '2026 대한민국 나눔국민대상' 시상식에서 대통령표창을 수상했다고 6일 밝혔다.
'대한민국 나눔국민대상'은 보건복지부와 KBS, 사회복지공동모금회가 공동 주최해 나눔 실천과 문화 확산에 기여한 개인·단체를 포상하는 시상식으로, 지난 5일 서울 여의도 KBS 신관 TV 공개홀에서 열렸다.
신한금융은 취약계층의 생활 안정과 청년 자립, 지역사회 발전에 기여한 공로를 인정받아 이번 수상을 안았다. 그룹은 2024년 론칭한 사회공헌 브랜드 '아름다운 동행'을 기반으로 관련 사업을 전개하고 있다.
대표 사업으로는 먹거리와 생필품을 보급하는 '그냥드림'과 위기가정의 생계·주거·의료비를 지원하는 '위기의 순간, 신한과 함께' 등이 포함된다.
이와 함께 청년 취업 지원 프로그램인 '신한 커리어온·업'과 임직원 기부·봉사활동인 '솔선수범 릴레이'를 지속 추진하며 복지 사각지대 해소에 나서고 있다.
진옥동 신한금융지주 회장은 "임직원이 실천해 온 나눔의 결과"라며 "금융의 사회적 책임을 다하고 이웃을 살피는 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com