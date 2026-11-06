네이버페이, 제주 서귀포중심상가에 디지털 결제 인프라 지원

AI 핵심 요약beta
- 네이버페이는 6일 서귀포중심상가에 통합 결제 단말기 도입을 지원했다
- 제주도·제주애퐁당과 디지털 결제 환경 구축을 위해 협력했다
- 상인들의 네이버 리뷰·예약 기능 활용 지원도 추진했다
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통합 결제 단말기·예약 서비스 도입 지원
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = 네이버페이(Npay)가 제주 서귀포중심상가에 통합 결제 단말기를 도입하고 소상공인의 디지털 서비스 활용을 지원한다.
네이버페이는 제주특별자치도 및 제주 지역 콘텐츠 기업 제주애퐁당과 서귀포중심상가의 디지털 결제 환경 구축을 위해 협력한다고 6일 밝혔다.
서귀포중심상가는 지난 6월 중소벤처기업부의 '2026 지역상권 육성사업' 글로컬 상권 부문에 선정된 지역이다. 제주애퐁당은 해당 사업의 상권기획자로 참여하고 있다.
네이버페이는 상가 내 통합 결제 단말기 'Npay 커넥트' 도입을 지원해 국내외 방문객이 다양한 결제 수단을 이용할 수 있도록 할 계획이다. 상인들이 네이버 리뷰와 예약 기능을 활용할 수 있도록 지원하는 방안도 추진한다.
이향철 네이버페이 페이서비스 책임리더는 "지역 상권의 성장과 경쟁력 강화를 위해 지자체 및 지역 기업과 협력을 이어가겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com