넷마블 카밤, 워너브라더스 애니 캐릭터 총출동 'WB 올스타 키우기' 공개

AI 핵심 요약beta
- 카밤은 6일 워너브라더스 캐릭터 기반 신작을 공개했다
- 9개 애니메이션 속 영웅과 빌런이 게임에 등장한다
- 출시 때 100종 이상 캐릭터와 신규 세계관을 선보인다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넷마블의 북미 자회사 카밤이 워너브라더스 인기 애니메이션 캐릭터들을 한데 모은 방치형 수집 RPG 신작 '워너브라더스(WB) 올스타 키우기'를 공개했다.
게임은 워너브라더스 인터랙티브 엔터테인먼트의 라이선스로 개발 중이다. 저스티스 리그 언리미티드, 어드벤처 타임, 루니 툰, 틴 타이탄 GO!, 애니매니악스, 스쿠비 두, 스티븐 유니버스, 사무라이 잭, 파워퍼프 걸 등 9종의 애니메이션에서 배트맨, 슈퍼맨, 벅스 버니, 스쿠비 두 등 인기 캐릭터들이 등장한다.
스토리는 애니메이션 '핑키와 브레인'의 브레인이 TV 속 세계를 통제하는 '유니버설 리모컨'을 손에 넣으면서 시작된다. 브레인은 우주 정복을 위해 메트로폴리스부터 사무라이 잭의 미래 세계까지 여러 차원의 빌런들과 손을 잡고 각 세계의 이야기를 바꾸려 한다. 플레이어는 브레인의 계획에 맞서 서로 다른 작품의 영웅과 빌런을 조합해 팀을 구성하고 모험과 전투를 진행한다.
각 캐릭터는 원작의 개성을 살린 2D 애니메이션으로 표현되며 게임만의 새로운 능력을 갖추고 있다. 플레이어는 작품별 캐릭터를 조합하는 전략적 재미를 경험할 수 있다.
정식 출시 시점에는 100종 이상의 캐릭터가 등장하며 출시 후에도 새로운 캐릭터와 세계관이 추가될 예정이다. 카밤은 향후 서비스 지역 및 일정을 순차적으로 공개할 계획이다.
세바스티앙 구드(Sebastien Goode) 카밤 총괄 프로듀서는 "오랜 시간 사랑받아 온 애니메이션 작품들의 매력을 충실히 살리면서 다양한 캐릭터와 세계관을 하나의 게임에 자연스럽게 담아내는 데 중점을 뒀다"며 "각 캐릭터 특유의 유머와 개성을 유지하면서 전투 능력을 한층 강화했으며 언제 어디서나 부담 없이 즐길 수 있는 게임으로 제작하고자 했다"고 말했다.
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