KT, 부산불꽃축제 대비 통신망 보강…안전관제에 5G 슬라이싱 적용

AI 핵심 요약beta
- KT는 6일 부산불꽃축제를 앞두고 광안리 통신망을 보강했다
- 고정형 임시기지국 19곳과 이동기지국을 운영해 통신량에 대비했다
- 5G 기술로 무선 CCTV 15대에 별도 통신자원을 지원한다
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무선 CCTV 15대 영상 전송 지원
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = KT가 오는 7일 열리는 '제21회 부산불꽃축제'를 앞두고 광안리 해수욕장 일대 통신망을 보강하고 인파 안전관제용 무선 폐쇄회로(CC)TV에 별도 통신 자원을 제공한다.
KT는 6일 광안리 해수욕장과 인근 관람 구역에 고정형 임시기지국 19곳과 이동기지국을 운영한다고 밝혔다. 해수욕장 진출입로와 관람객 밀집이 예상되는 구역에는 5세대 이동통신(5G)과 LTE 장비를 추가하고 안테나 방향과 출력을 조정해 데이터 사용량 증가에 대비했다.
행사 당일에는 네트워크관제센터와 현장 종합상황실을 중심으로 통신망 상태를 실시간 점검한다. 무선망 자동화 기술인 W-SDN(Wireless Software Defined Network)을 활용해 특정 기지국에 집중되는 통신 부하를 분산하고, 현장에 전문 인력을 배치해 통신 장애에 대응할 계획이다. 정전 등에 대비한 비상 발전 장비도 마련했다.
KT는 5G 단독모드(SA) 기반 네트워크 슬라이싱 기술을 적용해 무선 CCTV 15대의 영상 전송도 지원한다. CCTV는 광안리 해수욕장과 지하철역 진출입로 등 인파가 집중되는 지점에 설치된다.
네트워크 슬라이싱은 하나의 5G 통신망을 서비스 목적에 따라 논리적으로 분리해 각각 필요한 통신 자원을 제공하는 기술이다. KT는 일반 이용자의 데이터 사용량이 급증하더라도 안전관제 영상이 안정적으로 전송될 수 있도록 별도 통신 자원을 할당할 계획이다.
지원 범위는 행사장뿐 아니라 광안역과 수영역을 잇는 지하 이동 구간까지 확대한다. 이를 통해 관람객 이동이 집중되는 구간에서도 안전관제에 필요한 영상 전송을 지원한다는 방침이다.
정선일 KT 네트워크부문 네트워크운용혁신본부장 상무는 "행사장과 주요 이동 동선의 무선망을 사전에 보강했다"며 "관제센터와 현장 종합상황실이 협력해 행사 종료까지 안정적인 통신 서비스를 제공하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com