마스턴투자운용, 한국FM대상 안전관리 부문 대상

AI 핵심 요약beta
- 마스턴투자운용은 5일 한국FM대상에서 알파리움타워로 대상을 수상했다.
- 알파리움타워는 24시간 안전관리와 정기점검으로 건물 안전을 관리했다.
- 알파리움타워는 2023년부터 3년간 산업재해 없이 운영됐다.
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24시간 관리센터 운영·ISO 45001 인증 등 예방체계 구축
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 대체투자 전문 자산운용사 마스턴투자운용은 지난 5일 서울대학교 호암교수회관에서 열린 '제27회 한국FM대상' 시상식에서 판교 알파리움타워로 건축물안전관리 부문 대상을 수상했다고 6일 밝혔다.
한국퍼실리티매니지먼트학회(한국FM학회)가 주최하는 한국FM대상은 시설관리(FM) 분야의 우수 사례를 선정하는 행사다.
알파리움타워는 판교역 인근 알파돔시티에 위치한 2개 동, 연면적 11만2254㎡ 규모의 오피스 건물이다. IT·테크 기업 등이 입주해 있다.
마스턴투자운용은 알파리움타워에서 24시간 안전관리센터를 운영하고 있으며, 국제표준인 안전보건경영시스템(ISO 45001) 인증을 취득했다. 매주 자산운영회의를 열어 주요 현안을 점검하고, 반기별 안전관리 이행점검과 안전보건협의체를 통해 건물 안전을 관리하고 있다.
정기적인 안전점검과 소방·재난 대응 훈련도 실시하고 있다. 전기차 충전구역에는 특허 기술을 적용한 화재 진압 시스템을 도입했으며, 사고 발생 시 안전보건관리실을 중심으로 대응하는 체계를 구축했다.
회사에 따르면 알파리움타워는 2023년부터 2025년까지 3년간 산업재해 없이 운영됐으며, 지난해에는 위험성평가 우수사업장 인증을 받았다.
박형석 마스턴투자운용 대표는 "이번 수상으로 자산관리가 단순한 시설 유지관리를 넘어 부동산의 자산가치와 운용 경쟁력을 높이는 핵심 요소임을 다시 한번 확인했다"며 "앞으로도 안전하고 체계적인 자산관리를 바탕으로 당사가 운용하는 집합투자기구의 자산가치를 높이고 투자자 이익을 키우는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com