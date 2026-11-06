더블유게임즈, 글로벌 소셜카지노 4위 도약…직접결제 성장 가속

AI 핵심 요약beta
- 더블유게임즈는 6일 글로벌 소셜카지노 시장 4위에 올랐다고 밝혔다
- 더블유게임즈의 3분기 시장 점유율은 7.1%로 상승했다
- 지역 다각화와 DTC 확대로 성장성과 수익성 개선을 추진한다
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상위 5개사 중 유일하게 3분기 매출 전년 대비 증가
웹·직접결제 매출 59.5% 늘어…수수료 부담 완화 기대
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 더블유게임즈는 글로벌 소셜카지노 시장 점유율을 매 분기 확대하며 올해 3분기 기준 글로벌 4위에 올랐다고 6일 밝혔다.
글로벌 게임·카지노 산업 시장조사기관 아일러스&크레지크 게이밍(Eilers & Krejcik Gaming)의 '소셜카지노 게이밍 트래커'에 따르면 더블유게임즈의 시장 점유율은 올해 1분기 6.2%에서 2분기 6.4%, 3분기 7.1%로 상승했다. 글로벌 순위도 1·2분기 5위에서 3분기 4위로 한 단계 올랐다.
3분기 소셜카지노 매출은 전년 동기 대비 6.9% 증가했다. 회사는 글로벌 점유율 상위 5개 사업자 가운데 유일하게 매출 성장을 기록했다고 설명했다. 상위 15개 사업자가 전체 시장의 88.9%를 차지하는 상황에서 점유율과 매출을 함께 늘린 것이다.
지역 다각화도 추진하고 있다. 더블유게임즈는 지난해 7월 독일 소셜카지노 개발사 와우게임즈(Whow Games)를 인수하며 유럽 시장에 진출했다. 기존 북미 중심의 사업 구조에서 지역별 매출 기반을 확대하는 전략이다.
개발사 직접결제(DTC) 채널도 성장세를 보였다. DTC는 앱마켓을 거치지 않고 이용자가 개발사 채널에서 직접 결제하는 방식으로, 플랫폼 수수료 부담을 낮출 수 있다.
아일러스&크레지크 게이밍은 더블유게임즈의 3분기 웹·DTC 매출이 전년 동기 대비 59.5% 증가한 것으로 추정했다. 같은 기간 글로벌 소셜카지노 시장 전체의 웹·DTC 매출 증가율은 19.9%였다.
더블유게임즈는 지역 다각화와 DTC 비중 확대를 통해 외형 성장과 수익성 개선을 함께 추진할 계획이다.
더블유게임즈 관계자는 "올해 들어 매 분기 점유율을 높이며 글로벌 톱4에 오르게 됐다"며 "전략적 M&A를 통한 지역 다각화와 선제적인 DTC 전환이 성과로 이어지고 있는 만큼 10년 이상 운영해 온 장수 IP와 자체 슬롯 콘텐츠 경쟁력을 바탕으로 상위권 입지를 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.
한편 더블유게임즈는 '더블다운카지노'와 '더블유카지노' 등 장수 게임을 운영하고 있으며, 튀르키예 팍시게임즈를 통해 캐주얼 게임 분야로도 사업을 확대하고 있다.
dconnect@newspim.com