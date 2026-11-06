이형일 "11월 수출 1조달러 예상…증시 과잉반응 막을 조치 적기 시행"

AI 핵심 요약beta
- 이형일 부총리는 6일 연간 수출 1조달러를 예상했다
- 정부는 미국 중간선거 이후 통상·금융시장 변화에 대응한다
- AI 규제로 인한 국내 증시 과민반응을 막을 조치를 시행한다
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美 AI 규제 우려·통상 변화 점검
조선·에너지 전략산업 협력 발굴
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 이달 연간 수출 1조달러 달성을 예상하면서도 미국 중간선거 이후 '통상정책 변화와 금융시장 변동성에 선제적으로 대응하겠다'고 밝혔다. 미국의 인공지능(AI) 산업 규제 강화 우려가 국내 증시의 과도한 반응으로 이어지지 않도록 필요한 조치를 마련해 적기에 시행한다는 방침이다.
이형일 부총리 겸 재정경제부 장관은 6일 정부서울청사에서 열린 '제276차 대외경제장관회의'에서 "우리 경제는 수출 9000억달러 돌파, 경상수지 600억달러 돌파 등 대외부문에서 사상 최초이자 최대 기록을 써 내려가고 있다"면서 이같이 밝혔다.
정부에 따르면 올해 1~10월 누적 수출은 9300억달러다. 지난 9월 경상수지 흑자는 614억6000만달러를 기록했다.
이 부총리는 "이달에는 연간 수출 1조달러를 달성할 것으로 예상된다"며 "이는 1964년 수출 1억달러를 달성한 이후 62년 만이며 독일·미국·중국에 이어 세계 네 번째"라고 설명했다.
다만 "지금의 성과를 더 큰 도약의 발판으로 삼기 위해서는 변화와 도전에 미리 대비해야 한다"고 강조했다.
그는 "최근의 수출 호조가 글로벌 AI 투자 확대와 반도체 수요 증가에 힘입고 있는 만큼, 글로벌 AI 투자 동향과 주요국의 산업·통상 정책 변화가 우리 경제에 미칠 영향을 주의깊게 살펴야 한다"고 말했다.
지난 3일 실시한 미국 중간선거는 향후 글로벌 경제·통상 환경 변화의 중요한 분기점으로 꼽았다.
이 부총리는 "AI 산업 규제 강화에 대한 우려로 어제 미 증시가 큰 폭 하락했고, 글로벌 증시에 대한 파급 가능성도 배제할 수 없다"고 진단했다.
그러면서도 "전문가들은 AI 투자가 지속될 것이라고 전망하고 있으며, 우리 경제의 펀더멘털은 그 어느 때보다 견고하다"고 강조했다.
이어 "글로벌 금융시장 상황을 면밀히 모니터링하면서, 우리 증시가 경제 펀더멘털에 비해 지나치게 반응하지 않도록 관계기관이 필요한 조치를 선제적으로 강구하고 적기에 시행하겠다"고 밝혔다.
미국의 행정부 통상 조치와 의회의 산업 지원 정책도 함께 점검한다.
이 부총리는 "관세·수출 통제 등 행정부의 통상 조치와 의회의 입법·예산 심의가 필요한 산업 지원 정책의 변화를 살피고, 우리 기업에 미칠 영향을 선제적으로 점검하겠다"고 말했다.
또 "정부는 관계부처 간 긴밀한 협력을 통해 기존 한미 무역합의를 안정적으로 이행하는 한편, 미국 행정부·의회·주정부와의 소통도 강화하겠다"고 강조했다.
이를 바탕으로 "우리 기업의 안정적인 수출·투자 여건을 뒷받침하고, 조선·에너지 등 전략산업 협력 기회를 적극 발굴하겠다"고 덧붙였다.
이 부총리는 "좋은 성과를 거두는 것만큼 중요한 것은 그 성과를 지속 가능하게 만드는 일"이라며 "정부는 다가올 도전에 철저히 대비하고, 우리 경제가 어떠한 대외환경에서도 흔들림 없이 성장할 수 있도록 기반을 더욱 다지겠다"고 말했다.
rang@newspim.com