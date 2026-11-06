한진 원클릭, 배송 물량 58%가 비수도권…누적 5123만 박스

AI 핵심 요약beta
- 한진은 6일 원클릭 누적 배송량이 5123만 박스라고 밝혔다
- 원클릭 누적 가입사는 10만5845개사로 비수도권이 52.1%를 차지했다
- 한진은 소상공인 대상 원클릭 연계 서비스를 확대하고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
비수도권 고객사 비중 52.1%
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한진은 소상공인 대상 택배 서비스 '원클릭'의 누적 배송 물동량이 지난달 기준 5123만 박스에 달했고, 이 가운데 비수도권 물량이 58.0%를 차지했다고 6일 밝혔다.
원클릭의 누적 가입 고객사는 10만5845개사다. 전체 고객사 중 비수도권 비중은 52.1%로 수도권(47.9%)보다 높았다.
비수도권 가입 고객사 비중을 권역별로 보면 영남권 25.8%, 충청·강원·제주권 21.3%, 호남권 5.0%다. 한진은 서비스 출시 7주년을 맞아 이 같은 이용 현황을 공개했다.
2019년 10월 시작한 원클릭은 발송 건수가 1건인 소상공인도 별도 서류 계약 없이 이용할 수 있는 비대면 택배 계약 서비스다. 발송량에 따라 단가가 낮아지는 요금제와 송장 자동 출력, 방문 집하 기능을 제공한다.
가입 고객사의 업종별 비중은 생활·주방·인테리어 30.4%, 패션·의류·잡화 22.6%, 식품·신선식품 19.4%, 뷰티·화장품 17.0% 순이다. 배송 물동량에서는 생활·주방·인테리어가 35.2%, 식품·신선식품이 26.1%를 차지했다.
한진이 공개한 이용 사례에 따르면 농산물 유통업체 '따고담고'의 월 배송량은 서비스 이용 초기 약 1000박스에서 약 7000박스로 늘었다. '365푸드앤팜'과 '농업회사법인 허브앤티'도 초기 대비 물동량이 각각 298%, 191% 증가했다.
한진은 배송 물량이 많은 판매자를 위한 '원클릭 PRO', 해외 판매를 지원하는 '원클릭 글로벌', 보관과 출고를 대행하는 '원클릭 풀필먼트' 등 연계 서비스를 운영하고 있다. 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단 등의 소상공인 물류 지원 사업에도 수행기관으로 참여하고 있다.
kji01@newspim.com