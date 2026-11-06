외국인 사로잡은 부산 야경…롯데호텔, 황령산 셔틀 상시화

AI 핵심 요약beta
- 롯데호텔 부산이 6일 황령산 야경 셔틀을 상시 관광 프로그램으로 전환했다
- 외국인 투숙객의 높은 이용과 예약 문의가 이어져 운영 기간을 연장했다
- 투숙객은 회당 최대 12명까지 예약해 봉수대 야경을 감상할 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데호텔 부산이 투숙객을 위한 황령산 야경 셔틀을 상시 운영한다. 한정 프로그램으로 시작했지만 외국인 고객의 이용과 예약 문의가 이어지자 운영 기간을 늘리기로 했다.
롯데호텔 부산은 황령산 봉수대까지 왕복 이동을 지원하는 '헬로, 봉수르!(Hello, Bongsur!)'를 상시 관광 프로그램으로 전환한다고 6일 밝혔다.
지난 달 21일 시작한 이 서비스는 당초 11월 20일까지 총 10회 운영할 예정이었다. 현재까지 진행한 5회 프로그램의 참가자는 모두 외국인이었다. 미국과 호주, 사우디아라비아, 프랑스, 대만, 필리핀 등 여러 국가의 투숙객이 이용했다.
황령산 봉수대는 부산 도심과 광안대교, 해안 풍경을 한눈에 볼 수 있는 야경 명소다. 호텔에서 봉수대까지 왕복 셔틀을 제공해 별도 교통수단 이용의 번거로움을 덜었다.
프로그램은 롯데호텔 부산 투숙객을 대상으로 회당 최대 12명까지 선착순 예약제로 운영된다. 이용 요금은 그룹당 1만 원이며, 호텔 체크인 후 프런트 데스크에서 결제하면 예약이 확정된다. 참가자에게는 야광 팔찌와 핫팩을 제공하며, 봉수대 도착 후 자유롭게 야경을 감상한 뒤 지정된 시간에 셔틀버스로 호텔로 돌아올 수 있다.
예약은 롯데호텔 부산 공식 인스타그램 DM, 유선전화, 이메일을 통해 가능하다.
nrd@newspim.com