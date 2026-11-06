여의도 목화아파트 49층-416가구 재건축, 통합심의 넘었다

AI 핵심 요약beta
- 서울시는 5일 여의도 목화아파트 재건축 통합심의를 조건부 의결했다.
- 목화아파트는 49층 416가구 주상복합단지로 재건축된다.
- 여의나루역과 한강공원을 잇는 보행로와 공공시설이 조성된다.
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여의나루역과 출입구 연결…한강까지 보행로 이어져
[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 입주 50년을 맞은 여의도 목화아파트가 재건축 사업의 '7부 능선'으로 꼽히는 서울시 통합심의를 넘었다. 여의 목화아파트는 서울지하철 5호선 여의나루역과 직접 연결되며 한강공원까지 보행로가 이어지는 49층 416가구 신규 주상복합단지로 거듭난다.
6일 서울시에 따르면 지난 5일 열린 제22차 정비사업 통합심의위원회에서는 이같은 내용을 담은 영등포구 여의도동 30번지 일대 '여의도 목화아파트 재건축사업'의 건축·경관·교육·교통·재해·소방 6개 분야 통합심의안을 조건부의결했다.
1977년 준공된 여의도 목화아파트는 지상12층, 312가구 단지로 여의나루역 초역세권에 위치하고 단지 앞에 여의도 한강공원이 있는 우수한 입지여건을 갖고 있다. 이번 재건축에선 용적률 599.85%를 적용해 3개동, 지상 49층, 총 416가구로 새로 짓는다. 공공주택은 76가구가 포함된다.
목화아파트는 이번 재건축으로 공공임대 업무시설, 공공기숙사를 함께 조성해 주거·업무·상업이 어우러진 복합공간으로 탈바꿈할 예정이다. 특히 5호선 여의나루역 출입구를 이전해 단지와 직접 연결하고 지하 선큰가든을 계획해 쾌적한 보행환경을 조성한다. 단지와 한강변을 잇는 입체보행로로 지하철역과 한강공원간 접근성을 한층 높였다.
단지 내에는 공공보행통로와 공개공지를 조성해 열린 보행공간을 제공하고 공공보행통로는 인근 여의도 초·중·고교의 통학로이자 생활가로로 이용된다. 개방형 주민공동시설과 녹지·휴게공간을 연계 배치해 쾌적하고 안전한 보행환경을 조성할 계획이다.
여의나루로의 보행축을 중심으로 단지를 거쳐 지하철역~한강변으로 이어지는 단지 내·외부 공간을 유기적으로 연결한다. 주 보행통로에 그늘보행권을 적용해 여의도 일대의 보행 네트워크를 강화한다.
한편 저층부에 공공임대 업무시설과 공공기숙사, 근린생활시설이 들어선다. 주거·업무·상업 기능을 갖춘 복합공간 계획을 통해, 여의도 금융업무지구와 연계해 청년·1인가구가 일과 주거를 함께 해결할 수 있는 새로운 주거단지로 조성될 전망이다. 이번 통합심의에서는 지하철 출입구 및 연계시설의 안전강화를 주문했다.
명노준 서울시 주택실장은 "여의도 목화아파트는 여의나루역과 한강공원을 잇는 보행 네트워크의 핵심 단지로, 주거·일자리·공공 기능을 고루 갖춘 복합주거단지로 거듭날 것"이라며 "앞으로 사업시행계획인가 등 후속 절차도 공정 지원해 신규 주택 공급에 집중 하겠다"고 말했다.
donglee@newspim.com