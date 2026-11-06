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월가, AI '디리스킹'… 중간선거발 규제 공포에 베팅 흔들

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AI 핵심 요약

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  • 5일 미국 증시가 AI 투자 수익성 우려와 규제 공포로 급락했다
  • 민주당의 데이터센터 규제 공약이 쌓인 불안에 마지막 충격을 가했다
  • 반도체주와 AI 관련주가 급락하며 시장은 저가 매수 여부를 주목했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

데이터센터 규제 공포에 반도체 급락…나스닥 하루 새 1.8조달러 증발

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 증시를 1년 넘게 끌어올린 인공지능(AI) 열풍이 흔들리고 있다. 5일(현지시간) 나스닥100지수가 장중 5% 넘게 빠지며 하루에만 시가총액 1조8000억 달러를 날릴 위기에 몰렸다. 중간선거에서 압승한 민주당이 데이터센터 규제에 나설 것이란 공포가 방아쇠가 됐지만, 전문가들은 이번 급락의 뿌리가 더 깊다고 본다. AI 투자가 과연 수익으로 돌아올지에 대한 회의가 쌓여 있던 차에 선거가 그 불안을 터뜨렸다는 것이다.

이날 오후 2시 10분 뉴욕증시에서 나스닥종합지수는 전장보다 5%대 급락하며 2만4411을 기록 중이다. 블루칩 중심의 다우존스30산업평균지수는 3.13% 내린 5만1685, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 4.02% 하락한 7379를 가리켰다.

'월가의 공포지수'로 불리는 변동성지수(VIX)는 58.70% 치솟은 26.36을 기록했다. 

이날 약세의 표면적 방아쇠는 중간선거다. 상·하원을 장악한 민주당이 AI 산업을 규제해 데이터센터 구축이 지연될 것이란 'AI 딜레이' 공포가 투자자들을 반도체·AI주에서 밀어냈다. 그러나 전문가들은 이번 급락의 뿌리가 선거 하나에 있지 않다고 본다. 선거는 이미 쌓여 있던 불안에 불을 댕긴 '마지막 못'에 가깝다는 것이다.

◆ 흔들린 전제…"AI 투자가 수익으로 돌아온다"

불안의 뿌리는 밸류에이션(실적 대비 주가)이다. 그동안 AI주의 높은 주가를 떠받친 것은 'AI 인프라 투자가 막대한 수익으로 돌아온다'는 전제였다. 그러나 막대한 지출에 견줘 수익이 보이지 않자, 선거 전부터 그 전제에 금이 가고 있었다.

스위스쿼트뱅크의 이페크 오즈카르데스카야 선임 분석가는 "큰 그림으로 보면 AI 트레이드의 되감기"라며 "하이퍼스케일러들이 AI 지출을 조달하려 주식과 채권을 더 발행하는데, 둘 다 밸류에이션에 부정적이다"라고 진단했다. 그러면서 "이런 불안이 이미 자리 잡은 상태에서 중간선거가 관에 박는 마지막 못이 됐다"고 평가했다.

존스트레이딩의 마이클 오로크는 "강세론의 초석이던 실적 추정치는 더 이상 유효하지 않다"며 "투자자들은 그 추정치가 어디서 다시 자리 잡을지 전혀 모른다. 명확성이 돌아올 때까지 위험을 줄이고 있는데, 그 시점은 한참 멀었다"고 했다. 

50파크인베스트먼츠의 애덤 사한 최고경영자(CEO)는 하락이 이미 깊다고 본다. 그는 "AI 주식은 아무도 얘기하지 않는 '숨은 약세장'에 이미 들어가 있다. 반도체 지수는 52주 최고가 대비 약 31% 내렸다"며 "애플 같은 대기업마저 투자수익(ROI)이 충분치 않다는 이유로 AI 지출을 줄이고 있다"고 말했다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.11.06 mj72284@newspim.com

◆ 기름 부은 정치…"뒷마당 반발"이 금리까지 흔든다

곪아 있던 불안에 기름을 부은 것이 데이터센터를 향한 정치적 반발이다. 이번 중간선거는 그 반발을 수치로 확인시켰다. 텍사스·오하이오·조지아에서는 데이터센터 건설을 일시 중단하거나 규제를 강화하겠다고 공약한 민주당 후보들이 주지사에 당선됐다. 텍사스의 지나 히노호사 주지사 당선인은 주(州)가 데이터센터 개발의 '무법천지'가 됐다며 주의회가 새 규정을 통과시킬 때까지 건설을 일시 중단하겠다고 밝혔다. 오하이오의 에이미 액턴 당선인은 개발업체가 전력 비용을 전액 부담하고 환경·노동 기준을 충족하도록 하는 조건부 건설 유예를, 조지아의 케이샤 랜스 바텀스 당선인은 신규 건설 중단과 전기요금·환경 영향 평가를 각각 내세웠다.

데이터센터를 제한하는 주민투표도 압도적 지지를 받았다. 미국 10개 주에서 실시된 데이터센터 관련 주민투표 41건 중 40건에서 유권자들은 건설 금지, 개발 중단, 주민 승인 요건 강화 등 개발을 제한하는 쪽을 택했다. 오하이오주 그랜빌과 캘리포니아주 알함브라에서는 각각 82%가 건설 금지에 찬성했고, 일리노이주 졸리에트 타운십에서는 79%가 건설 허용에 반대했다.

FHN 파이낸셜의 윌 콤퍼놀 매크로 전략가는 "지금은 모든 것이 AI에 묶여 있고, 그것이 신용 수요와 경제 성장을 결정한다"며 "사람들은 이런 걸 자기 뒷마당에 두고 싶어 하지 않는다. AI 데이터센터를 늦추라는 정치적 압력이 향후 몇 달간 금리의 최대 동인일 수 있다"고 말했다.

심코프의 멜리사 브라운 투자결정리서치 글로벌 책임자도 "새로 당선된 일부 의원과 주지사가 AI 인프라 개발 속도를 늦추려 한다"며 "완전히 멈추진 못해도 어떤 둔화든 우려를 키운다. AI 성장 스토리가 인프라의 빠른 구축에 의존해왔기 때문"이라고 말했다.

◆ 'AI 베팅' 심장부에서 가장 큰 낙폭

낙폭은 'AI 베팅'의 심장부에서 가장 컸다. 대형 반도체주로 구성된 지수가 10% 가까이 빠지며 2025년 4월 관세 충격 이후 최악의 주간을 향했고, 반도체주는 '약세장(베어마켓)' 진입을 눈앞에 뒀다. 필라델피아 반도체 지수는 9.70% 급락해 6개월여 만의 최저로 떨어졌다. AI 투자 과열의 '바로미터'로 꼽히는 네오클라우드주도 폭락해, 코어위브가 12% 내리고 5년물 신용부도스와프(CDS) 스프레드는 사상 최고로 벌어졌다. 네비우스는 15.2%, 데이터센터 운영사 어플라이드디지털·사이퍼·아이렌은 각각 14% 넘게 빠졌다.

AI와 멀수록 덜 빠졌다는 점이 이번 매도세의 성격을 보여준다. 필수소비재·헬스케어 등 방어주가 상대적으로 선방했고, 채권과 엔화·스위스프랑 같은 안전통화가 올랐다.

네이션와이드의 마크 해킷 수석시장전략가는 당장의 방아쇠와 구조적 원인을 구분했다. 그는 "지목되는 원인은 퀄컴과 ARM의 약한 실적으로, 펀더멘털이 여전히 중요하다는 상기"라면서도 "주된 동인은 헤지펀드의 공격적 매도와 디레버리징(차입 축소)이다. 오늘은 감정적 매도세"라고 진단했다.

◆ "과도한 공포" 반론도…"막히면 캐나다·브라질로"

이날 시장 움직임에 지나친 공포가 반영됐다는 반론도 있다. 앤더슨 캐피털 매니지먼트의 피터 앤더슨 설립자는 "이번 매도세는 부당하다"며 "데이터센터가 미국 대다수 주에서 막힌다 해도, 건설 현장 종사자들은 '상관없다, 캐나다나 브라질로 가면 된다'고 한다. 브라질은 유치하겠다고 전화로 묻고 있다. 우회로는 많다"고 말했다.

그래닛 웰스 매니지먼트의 브루스 자로 전무는 반발의 현실성은 인정하면서도 매도세를 과열된 반응으로 봤다. 그는 "데이터센터가 뒷마당에 들어서 전력망과 수자원을 압박하는 데 대한 반발이 클 것"이라면서도 "이미 승인된 데이터센터도 많다. 어제의 열광이 선거를 지나 앞유리를 보게 됐다는 안도였다면, 오늘은 그 열광을 재검토하는 날"이라고 평가했다.

관건은 저가 매수다. 지난 몇 년간 AI주는 급락할 때마다 저가 매수세가 유입되며 다시 반등하기를 반복했다. 이번에도 그 힘이 작동할지, 아니면 '베팅'의 전제가 달라졌다고 본 장기 투자자들이 발을 빼는 국면인지가 방향을 가른다.

웰스파고투자연구소의 사미르 사마나 선임 글로벌 시장 전략가는 "지금까지는 하락을 사는 것이 번번이 시장 상승으로 보상받아 왔다"며 "문제는 저가 매수자가 더 많은지, 아니면 스토리가 의미 있게 바뀌었다고 보는 장기 투자자가 더 많은지"라고 짚었다. 그러면서 "어제는 저가 매수자의 승리였지만, 오늘은 장기 투자자 쪽이 더 무겁다"고 덧붙였다.

 

mj72284@newspim.com

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美 '민주당 압승' 이후 투자 어떻게? 이 기사는 11월 5일 오전 10시26분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다. [서울=뉴스핌] 이홍규 기자 = 투자은행 삭소뱅크는 미국 중간선거에서 민주당이 연방의회 상·하원을 모두 장악한 것으로 확인되자 시장 영향을 둘러싸고 투자자 관심이 집중된 12가지 질문에 대답을 내놨다. 재정 부양 기대 후퇴로 국채와 금을 선호한다는 의견을 제시한 한편 인공지능(AI) 설비투자 회수 논란에다가 규제 부담까지 겹친 기술주는 업계 대표 기업과 AI 활용 기업 위주로 선별하라고 권고했다. 1. 민주당 의회 석권 의미 삭소뱅크는 민주당의 의회 석권으로 미국 정책 환경이 교착 상태를 맞을 것으로 진단했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 거부권을 보유해 민주당도 기존 정책을 임의로 고쳐 쓰기 어렵기 때문이다. 향후 2년간은 정치 대립 격화와 의회 감독 강화가 나타날 것으로 내다봤다. 시장에서는 재정 부양의 확실성은 낮아지고 규제 정책의 불확실성은 커질 수 있다는 설명이다. 미국 텍사스주 연방 상원의원 선거에서 맞붙은 민주당의 제임스 탈라리코 주 하원의원과 공화당의 켄 팩스턴 주 법무장관의 당선 확률 화면 [사진=블룸버그통신] 2. 트럼프 경제 의제의 향방 트럼프 대통령의 경제 의제는 제약을 받는 수준에 그칠 것으로 평가했다. 신규 감세와 대규모 지출 법안은 통과가 어려워져도 기존 세법은 효력을 유지한다. 관세와 외교, 제재는 대통령 권한이어서 관세 위험은 사라지지 않는다고 지적했다. 삭소뱅크는 지출 협상 대립이 셧다운(연방정부 업무 일시 정지) 위협이나 부채한도 공방으로 비화할 가능성을 경계했다. 3. 물가와 금리 하락 여부 재정 부양 축소로 국채 금리 상승 압력은 일부 완화될 수 있어도 물가 하락은 장담하기 어렵다고 답했다. 정부가 적자 국채로 경기를 부양할 여지가 줄면 투자자들은 국채 공급 감소를 예상하게 된다고 했다. 반면 관세와 에너지 가격, 임금, 공급 제약은 물가 상승 요인으로 작용할 수 있다고 지적했다. 삭소뱅크는 성장 둔화 속 고물가가 이어지면 연준의 정책 판단이 복잡해질 수 있다고 내다봤다. 4. 자산별 가격 흐름 전망 삭소뱅크는 국채와 금의 상대적 강세를 예상했다. 국채 금리 하락으로 금리 우위가 약해진 달러는 약세를 보이고 유로화와 엔화, 일부 신흥국 통화는 강세를 나타낼 수 있다는 분석을 제시했다. 미국 주식은 기술주를 중심으로 재정 부양 제약에다가 AI 규제와 설비투자 부담이 겹쳐 단기 변동성이 커질 수 있다고 봤다. 실적이 견조하면 과매도 기술주의 반등 여지도 있다고 덧붙였다. 5. 미국 국채 추가 상승 여력 미국 국채의 단기 투자 근거가 강화됐다고 진단했다. 재정 부양 축소로 성장 기대가 낮아지는 데다 적자 우려에 따른 투자자들의 추가 금리 요구도 줄어들 수 있어서다. 다만 정치 교착 상태로 미국 정부의 이자 부담이 줄지는 않는다고 지적했다. 물가가 오르거나 장기 보유 대가로 요구되는 금리가 높아지면 장기물 가격은 하락할 수 있어 삭소뱅크는 장기물 대신 중기물 국채를 선호한다고 했다. 6. 달러 약세 장기화 여부 삭소뱅크는 미국 경제가 성장률에서 주요국을 앞서는 이른바 '예외주의'의 종료를 선언하기에는 이르다고 판단했다. 금리 우위 약화와 기술 주도권 불확실성에 해외 투자자가 미국 자산을 줄일 수 있어 단기 약세 논리는 유효하다고 봤다. 반면 미국 성장 우위가 이어지거나 지정학적 긴장이 커지면 달러 수요가 회복될 수 있다고 덧붙였다. 과도한 달러 노출은 줄이되 일방적 급락 베팅은 자제하라고 당부했다. 7. 금의 선거 수혜 여부 금을 선거 결과에 따른 단기 매매 대상이 아닌 물가와 지정학적 충격, 정책 불확실성 대비용 전략 자산으로 보유하라고 권했다. 국채 금리 하락과 달러 약세, 정치 불확실성 확대는 금 가격 상승 요인이라는 분석이다. 장기적인 재정 지속가능성 우려와 주식 편중 해소 수요도 장기 보유 근거로 들었다. 다만 국채 금리 반등이나 달러 강세 전환 시 조정이 나타날 수 있다고 경고했다. 8. AI 관련주 타격 배경 삭소뱅크는 기술주와 AI주 타격이 컸던 이유로 고평가와 설비투자 부담으로 이미 시작된 AI 투자 재평가에다가 규제 심사 강화 우려까지 더해진 점을 지목했다. 민주당 주도 의회가 경쟁과 소비자·개인정보 보호, 모델 안전 문제로 AI 기업 조사를 늘릴 것으로 예상했다. 다만 양당이 AI 주도권 유지에 이해가 같아 반(反)AI 정책으로의 전면 전환 가능성은 작다고 판단했다. 미국 뉴욕 중간선거 사전투표 첫날 투표소에 설치된 'VOTE HERE' 안내판 [사진=블룸버그통신] 삭소뱅크는 의회의 규제 심사 강화가 데이터센터 사업에도 부담을 줄 것으로 내다봤다. 전력 소비와 수자원 사용, 인허가 관련 심사가 엄격해지고 주민 반대가 겹치면 공사비가 늘고 완공 시점이 늦춰질 수 있다. AI 안전 기준과 독립적 모델 평가, 개발사 책임 체계가 도입될 가능성도 거론했다. 투자자들도 AI 인프라의 자금 조달력과 이익 전망을 엄격히 따질 수 있다고 봤다. 9. AI 설비투자 사이클 향방 삭소뱅크는 AI 산업이 투자 확장 국면에서 수익성 국면으로 전환하는 과정에 있다고 진단했다. 그동안 기업들은 연산 능력과 AI 인프라 규모를 늘리는 것만으로도 주식시장에서 높은 평가를 받았다. 이제 투자자들은 기업의 가치를 판단할 때 확장 비용의 부담 주체와 부채 규모, 신규 설비의 매출 전환 기간, 공급망 내 이익 배분을 따지기 시작했다는 설명이다. 다음 단계에서는 AI로 생산성과 이익률을 높이는 AI 활용 기업을 우선하고 업계 대표 기업은 선별 편입하라고 권고했다. AI 활용 기업은 인프라 비용을 홀로 부담하지 않아도 된다는 이유를 제시했다. 플랫폼과 연산용 칩·메모리 공급사는 재무가 견조해도 밸류에이션 축소를 피하기 어렵다고 평가했다. 데이터센터 개발사와 차입 의존형 연산 자원 공급사는 자금 조달·전력·규제 부담이 크다고 지적했다. 10. 기술주 대응 삭소뱅크는 기술적 지표가 단기 반등과 변동성 장기화 가능성을 함께 나타내는 만큼 우량 자산을 단계적으로 선별 편입하라고 주문했다. 개표 직후 나스닥100 선물의 RSI(상대강도지수)는 과매도 판단 기준선인 30에 근접했다. 반면 장기 추세선인 200일 이동평균선을 하회해 추세 이탈에 따른 기술적 매도와 공매도가 늘 수 있다고 봤다. 삭소뱅크는 오는 17일(현지시간) 발표될 엔비디아 실적을 주시해야 한다고 했다. 11. 해외 시장 분산 필요성 삭소뱅크는 분산을 확대하되 미국 주식을 포기할 단계는 아니라고 강조했다. 미국 기업의 기술 주도권과 수익성은 정치 교착 상태에서도 유지된다는 판단이다. 그러나 고평가된 대형 기술주가 초과수익을 이어갈 수 있을지에 대해서는 투자자들의 의문이 커질 수 있다고 덧붙였다. 분산 대상으로는 중국 기술주와 대형 기술주 외 미국 우량주, 헬스케어, 중기물 채권과 금을 제시했다. 12. 점검 사항 투자 심리 반전 조건으로는 대형 기술기업의 설비투자 이익 전환과 견조한 미국 경제지표, 정책 불확실성 완화를 제시했다. 고용·성장 지표가 견조하면 정치 교착 상태에 따른 경기 약화 전망은 설득력이 떨어질 수 있다고 판단했다. 민주당이 주도하는 차기 의회가 AI 투자에 타격을 주기 어렵다는 인식이 확산하면 규제 위험에 따른 주가 할인 폭도 줄 수 있다고 봤다. 삭소뱅크는 연말까지 정치 교착 상태가 예산·부채한도를 둘러싼 양당 충돌로 비화할지 점검해야 한다고 조언했다. 의회 위원회 조사와 각 주의 데이터센터 신규 규제도 다음 변동성 요인이 될 수 있다고 덧붙였다. 국채 금리 하락의 원인도 점검 대상으로 제시했다. 물가 기대 개선과 성장 기대 악화 가운데 어느 쪽에서 비롯됐는지에 따라 주식과 회사채 시장이 받는 영향이 달라서다. bernard0202@newspim.com 2026-11-05 10:30
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청해부대 작전구역 오만 남방까지 넓힌다 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 정부가 청해부대 작전구역을 소말리아 아덴만에서 오만 남방 해역까지 넓히고, P-8 해상초계기 1대와 폭발물처리반(EOD), 무인 소해전력을 추가 파견한다. 파견 인원은 75명 늘어 395명 이내가 된다. 파견 기한은 2027년 12월 31일까지다. 2009년 부대 창설 이후 고정익 항공기 편입은 처음이다. 국방부 관계자는 3일 백브리핑에서 "다음 주 차관회의와 국무회의를 거쳐 동의안을 국회에 제출하겠다"며 "올해 말까지는 통과돼야 한다"고 말했다. 현행 파견 임무는 12월 31일 끝난다. 임무에는 '항행의 회복 지원'이 새로 추가된다. 증원 내역은 EOD 30명, 초계기 45명이며 대부분 간부다. 무인 전력은 수상정과 잠수정 각 2세트로, 소해함은 보내지 않는다. 청해부대 왕건함(DDH-978)이 고속단정(RIB) 3척과 함께 해상 기동을 하고 있다. 정부는 청해부대 작전구역을 오만 남방 해역까지 넓히고 P-8 해상초계기 등을 추가 파견하는 동의안을 국회에 제출할 계획이다. [사진= 해군] 2026.11.05 gomsi@newspim.com 정부가 내세운 명분은 해적이다. 소말리아 해적 활동은 2025년 11건에서 올해 현재까지 36건으로 3배 넘게 늘었다. 연합 전력이 홍해와 호르무즈로 쏠린 공백을 파고들었다는 설명이다. 호르무즈 봉쇄로 홍해행 선박은 7~8배 늘었다. 후티와 사우디의 교전 탓에 청해부대 작전 구역은 600여마일에서 300여마일로 줄었다. 거점은 지부티가 유력하지만 확정되지 않았다. 국방부는 동의안 제출 뒤 지부티와 협상하고, 국회 동의와 지부티 협의가 끝나면 초계기를 사흘가량 준비해 보낸다는 계획이다. P-8의 작전 반경은 1200마일, 임무 시간은 4시간이다. 국방부는 "현재 능력으로는 이란 탐지가 불가능하다"고 했다. 쟁점은 호르무즈 연계가 될 것으로 보인다. 국방부는 '전쟁 불개입'을 첫 원칙으로 내걸고 "호르무즈와 전혀 관계없다"고 했다. 그러나 EOD와 무인 소해전력 파견에 대해서는 "허용적 환경이 될 때를 대비하지 않을 수 없다"며 "그 부분도 고려했지만 주는 아니다"라고 했다. '허용적 환경'은 미국·이란 종전이나 양측 양해각서(MOU) 체결로 항행의 자유 작전이 시작되는 경우로 정의했다. 실제 호르무즈에 투입할 때는 새 동의안을 받겠다고 했다. 현재 호르무즈 일대 기뢰 작전은 미국만 수행하고 있다고 국방부는 전했다. 지휘권은 합참의장이 갖는다. 국방부는 '독자 지휘체계'를 4대 원칙의 하나로 제시했다. 다만 청해부대가 연합 작전과 담을 쌓아온 것은 아니다. 연합해군사 대해적작전부대(CTF-151)는 연합해군사(CMF) 예하 부대이고, CMF 사령관은 미 해군 중부사령관과 5함대사령관을 겸하는 미 해군 중장이다. 청해부대 작전구역 확대 개념도. 정부는 소말리아 아덴만에서 오만 남방 해역까지 임무구역을 넓히고, P-8 해상초계기 1대를 추가 파견할 계획이다. 구역 경계는 대략적으로 표시했다. [이미지= AI 생성] 2026.11.05 gomsi@newspim.com 한국은 2010년 이범림 준장이 처음 CTF-151을 지휘했고, 2023년에는 고승범 준장이 지휘한 집중 작전에 청해부대 이순신함이 참가했다. 올해 8월 23일에는 윤현우 대령이 영국 해군으로부터 CTF-151 지휘권을 넘겨받았다. 그럼에도 이번 국방부 기자실 백브리핑에서는 P-8과 EOD의 CTF-151 편입 여부가 다뤄지지 않았다. 미군과의 감시·정찰 협력 수준을 묻는 질문에 국방부는 "추가 논의가 필요하다"고만 답했다. 다만, 정보 공유는 관련국과 수시로 해야 한다고 했다. 일본은 먼저 이 길을 갔다. 일본 해상자위대 P-3C는 CTF-151 사령부와 조율해 초계 구역을 정하고, 수집 정보를 관련 기관과 공유한다. '독자 지휘'에는 전례가 있다. 2020년 1월 정부는 청해부대 작전구역을 오만만과 아라비아만까지 넓히면서 미국 주도 호르무즈 호위연합인 국제해양안보구상(IMSC)의 통제 대신 한국군 단독 지휘를 택했다. 대신, 바레인에 있는 호위연합 본부에 연락장교 2명을 보냈다. 당시 이 결정은 미국의 요구에 응하면서도 이란과의 관계를 지키려는 절충으로 해석됐다. 일본도 같은 시기 원유 수급과 대미·대이란 관계를 함께 고려해 호위연합에 불참하고 독자 정보수집 활동을 택했다. 이번에도 국방부는 영국·프랑스 주도 이니셔티브에 연락장교를 파견했고, 이란에는 "우리를 비난하거나 공격 대상으로 삼지 않도록 충분히 설명하겠다"고 했다. 2024년 10월 1일 경기 성남시 서울공항에서 열린 건군 76주년 국군의 날 기념식에서 해군 P-8A 해상초계기가 전투기 호위를 받으며 비행하고 있다. 정부는 청해부대에 P-8 1대를 추가 파견할 계획이다. 청해부대에 고정익 항공기가 편입되는 것은 2009년 창설 이후 처음이다. [사진= 뉴스핌DB] 2026.11.05 gomsi@newspim.com 미국의 반응은 변수다. 국방부는 미측이 원하는 호르무즈 기여와 거리가 있다는 점을 인정하면서 "한미 소통은 아직 시작도 안 했다"고 했다. 교전규칙은 합참이 보완 중이며, 초계기에는 섬광탄 등 자체 보호 장비를 싣는다. 증액 예산은 예비비 등으로 충당한다. 이순신함 교체 때 증강하지 않은 이유를 묻자 "검토 안 했다고 말한 적 없다"고 답했다. 국회 통과도 순탄치 않을 전망이다. 김준형 조국혁신당 원내대표는 4일 기자회견에서 작전구역 확대를 "묘수가 아니라 꼼수"라고 규정했다. 그는 위성락 국가안보실장이 지난달 29일 국정감사에서 "결정된 것이 없다"고 답했다며, 한 번 넓힌 작전 범위가 추가 요구의 출발점이 될 수 있다고 주장했다. gomsi@newspim.com 2026-11-05 10:47

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종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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