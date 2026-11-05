李대통령 "AI 노동법 서비스, 9월까지 18만5000건 처리"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 5일 고용노동부가 도입한 인공지능(AI) 노동법 상담 서비스를 소개하며 "지난해 9월 시작한 서비스가 올해 9월까지 18만5000건이 넘는 상담을 처리하며 국민 곁에 자리 잡고 있다"고 밝혔다.
이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "퇴직금, 주휴수당 등 일상 속 노동 문제를 AI에 언제든 물어볼 수 있다"며 AI 노동법 상담 서비스의 성과를 강조했다.
이어 "공직사회에 AI 도입을 서두르는 이유도 여기에 있다"며 "공무원의 업무 효율을 높이는 데 그치지 않고, 그 혜택이 국민께 돌아가야 하기 때문"이라고 설명했다.
그러면서 "전문기관과 협력해 상담의 정확도를 높이고, 국민의 불편을 줄이는 새로운 서비스를 만들어낸 담당 공무원들의 노력에 감사드린다"고 했다.
이 대통령은 "국민의 어려움을 세심하게 살피고, 새로운 기술로 해결책을 찾아내는 현장의 노력이 더 나은 행정으로 이어지도록 적극 뒷받침하겠다"고 덧붙였다.
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