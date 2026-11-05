마마무, 내년 1월 서울서 앙코르 콘서트 '포워드' 개최

AI 핵심 요약beta
- 마마무는 5일 내년 1월 서울 앙코르 콘서트를 개최한다고 밝혔다
- 앙코르 공연은 내년 1월 2~3일 올림픽공원에서 열린다
- 월드투어는 전 세계 18개 도시를 순회하며 매진 행렬을 이어갔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 알비더블유(RBW) 그룹 마마무가 서울에서 앙코르 콘서트를 개최한다.
5일 소속사 RBW에 따르면 마마무는 오는 2027년 1월 2~3일 양일간 서울 올림픽공원 티켓링크 아레나에서 앙코르 콘서트 '포워드(4WARD)'를 연다.
'포워드'는 네 멤버를 상징하는 숫자 '4'와 전진을 뜻하는 '포워드(FORWARD)'가 결합한 타이틀로, 각자의 영역에서 솔로 아티스트로서 입지를 굳힌 마마무가 다시 하나로 뭉쳐 새로운 여정을 써 내려간다는 의미를 담고 있다.
마마무는 지난 6월 서울에서 월드투어 '포워드'의 포문을 연 데 이어, 전 세계 18개 도시를 순회하는 대장정을 전개하고 있다.
가오슝, 마카오, 싱가포르, 마닐라, 홍콩, 쿠알라룸푸르, 도쿄 등 아시아는 물론 뉴욕, 시카고, 로스앤젤레스 등 미주까지 전 세계를 아우르며 '믿듣맘무'의 글로벌 영향력을 한층 공고히 했다.
특히 서울, 가오슝, 마카오, 홍콩, 도쿄, 타이베이 등 아시아 주요 도시는 전석 매진을 기록하며 마마무를 향한 뜨거운 인기를 실감케 했다. 월드투어를 통해 완전체 시너지를 입증한 마마무는 서울 앙코르 콘서트로 그 열기를 이어간다.
마마무의 앙코르 콘서트 '포워드'는 내년 1월 2~3일 서울 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나에서 진행되며, 이에 앞서 11월 28~29일 월드투어의 일환으로 타이베이를 찾는다.
alice09@newspim.com