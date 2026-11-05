국민연금·블랙스톤, 글로벌 투자전략 논의

AI 핵심 요약beta
- 국민연금공단은 5일 블랙스톤과 글로벌 투자 인사이트 대담회를 개최했다
- 양측은 글로벌 경제와 금융시장 전망, 자산별 투자기회와 위험을 논의했다
- 행사에는 금융기관 관계자와 전북지역 대학생 등 약 200명이 참석했다
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전북 기금운용본부서 금융기관 관계자·대학생 등 200여명 참석
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 국민연금공단은 5일 전북혁신도시 기금운용본부에서 글로벌 대체투자 운용사 블랙스톤(Blackstone)과 함께 '글로벌 투자 인사이트 대담회'를 개최했다고 밝혔다.
이번 행사는 글로벌 투자 전문가와의 교류를 통해 기금운용 전문성을 높이고, 금융기관 관계자와 지역 대학생들에게 국제 금융시장에 대한 이해를 넓힐 기회를 제공하기 위해 마련됐다.
이날 대담은 이규홍 국민연금 기금이사(CIO)와 존 그레이 블랙스톤 사장 겸 최고운영책임자(COO)가 일대일로 진행했다. 두 사람은 글로벌 거시경제 환경과 금융시장 전망, 주요 자산군별 투자기회와 위험 요인, 장기투자 전략 등을 논의했다.
행사에는 김성주 국민연금 이사장을 비롯해 공단 임직원, 전주 소재 국내외 금융기관 관계자, 전북지역 대학생 등 약 200명이 참석했다.
블랙스톤은 부동산과 사모주식 등 대체투자 분야의 글로벌 운용사로, 올해 6월 말 기준 약 1800조원의 자산을 운용하고 있다.
김성주 이사장은 "세계적인 투자 전문가와 글로벌 금융시장에 대한 경험과 통찰을 나누는 자리가 전주에서 마련돼 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 글로벌 금융기관과의 협력을 확대하고, 지역의 청년들이 세계 금융시장을 경험하며 성장할 수 있는 기회를 넓혀 나가겠다"고 말했다.
존 그레이 사장도 "국민연금과 글로벌 투자환경 및 장기투자 전략에 대한 의견을 나눌 수 있어 뜻깊었다"며 "특히 미래 금융산업을 이끌어 갈 학생들과 투자 경험을 공유할 수 있어 기쁘게 생각한다"고 밝혔다.
dconnect@newspim.com