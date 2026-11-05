오대산국립공원, 내달 15일까지 산불 예방 일부 탐방로 통제

AI 핵심 요약beta
- 오대산국립공원사무소는 15일부터 일부 탐방로 출입을 통제했다
- 통제 구간은 적멸보궁~두로령 등 5개 구간이다
- 산불취약지역 순찰과 무단입산·흡연 등을 집중 단속한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평창=뉴스핌] 이형섭 기자 = 국립공원공단 오대산국립공원사무소는 산불 예방을 위해 오는 15일부터 12월 15일까지 일부 탐방로 출입을 통제한다.
5일 오대산국립공원사무소에 따르면 통제된 구간은 적멸보궁~두로령(5.7km), 두로령~동대산(8.3km), 구룡폭포~동피골(15.5km), 운두령~노동계곡(6.5km), 신성암~북대미륵암(4.2km) 등이다. 개방 구간은 해탈교~상원사(10km), 상원사~적멸보궁(2km), 상원사~중대(1.3km), 소금강~구룡폭포(2.2km) 구간이다.
가을철 산불조심기간에는 산불취약지역에 대한 순찰과 탐방로 통제 및 비법정탐방로 무단입산, 인화물질 반입, 흡연 행위 등을 단속할 계획이다.
오대산국립공원사무소 박상균 재난안전과장은 "가을철 건조한 날씨로 인해 산불 위험이 높아지고 있는 만큼 국립공원을 찾는 탐방객과 지역주민의 각별한 주의가 필요하다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com