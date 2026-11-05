강성휘 목포시장, 올타2001번 직접 타고 현장 점검

AI 핵심 요약beta
- 강성휘 목포시장이 5일 올타2001번 버스에 탑승해 이용객 의견을 청취했다
- 올타2001번은 목포역과 무안 남악·오룡지구를 잇는 광역급행버스다
- 목포시는 짝수 회차를 앱 사전예약제로 전환해 운영 개선에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 목포시는 강성휘 목포시장이 생활권 광역급행버스 '올타2001번' 수요응답형 운행편에 직접 탑승해 이용객들의 의견을 청취하고 서비스 개선 방안을 살폈다고 밝혔다.
5일 목포시에 따르면 강 시장은 '올타2001번'수요응답형 버스에 탑승해 승객들과 대화를 나누며 실제 이용 과정에서 느낀 편의성과 건의사항을 들었다. 이용객들은 특히 출퇴근 시간대 신속한 이동이 가능하다는 점에서 만족감을 나타냈다.
올타2001번은 목포역에서 하당을 거쳐 무안 남악·오룡지구를 연결하는 노선이다. 전남광주통합특별시가 추진하는 광주권·동부권·서부권 생활권 광역급행버스 시범사업 중 서부권 노선으로 전기저상버스 2대가 하루 10회 운행한다.
전체 운행편 가운데 짝수 회차인 2·4·6·8·10회차에는 수요응답형 방식을 적용하고 홀수 회차는 기존 방식으로 운행한다. 수요응답형 버스는 모바일 앱 '셔클'을 통해 탑승 정류장과 시간을 사전에 지정해 예약하는 서비스다.
목포시는 지난달 15일부터 31일까지 시범운행 기간에는 앱 예약자와 정류장 대기 승객 모두 탑승할 수 있도록 했으며 이달 1일부터 짝수 회차를 앱 사전예약제로 전환했다. 이에 따라 해당 운행편을 이용하려는 시민은 반드시 탑승 전 앱 예약을 마쳐야 한다.
강 시장은 "대중교통은 시민의 이동권을 보장하고 삶의 질을 높이는 중요한 기반"이라며 "올타2001번이 시민들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 운영을 개선해 나가겠다"고 말했다.
목포시는 누리집과 SNS 등을 통해 운행 방식과 예약 절차를 지속적으로 안내하고 현장 의견을 운영에 반영해 이용 불편을 최소화할 방침이다.
ej7648@newspim.com