홍기월 전남광주시의원 "도심 흉물 광주폴리, 철거 및 정비 나서야"

AI 핵심 요약beta
- 홍기월 의원이 4일 광주폴리 3곳의 철거와 정비를 촉구했다
- 관리 부실로 일부 시설이 도시 흉물로 전락했다는 지적이 나왔다
- 광주시는 작가 협의를 거쳐 광주폴리를 단계적으로 정비할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시의회 행정사무감사에서 광주폴리 관리 부실로 도시 미관이 훼손되고 있다는 지적이 제기됐다.
5일 전남광주시의회에 따르면 홍기월 의원(동구1)은 전날 문화도시예술본부 행정사무감사에서 광주폴리 일부를 철거하거나 정비하도록 주문했다.
광주폴리는 유명 건축가와 예술가들의 작품을 도심 곳곳에 설치해 관광객을 유치하고 도시의 문화적 가치를 높이기 위해 추진된 사업이다.
그러나 일부 시설은 설치 이후 제대로 관리되지 못하면서 당초 취지를 살리지 못하고 오히려 도심 속 흉물로 전락했다는 지적이 제기되고 있다.
홍 의원은 금남로 근린공원의 '유동성 조절', 충장파출소 일대의 '99칸', 중앙초등학교 사거리 일대의 '광주사람들' 등 3곳을 지목하며 철거 필요성을 강조했다.
금남로 근린공원의 경우 폴리 구조물이 공원을 가리고 있어 도심 속 휴식공간의 개방감을 저해하고 있으며 주변 상가 대표자들 사이에서도 철거를 요구하는 목소리가 나오고 있다고 지적했다.
또한 충장파출소 일대의 '99칸'은 설치 과정에서 주변 상인과 주민들의 반대로 공사가 중단돼 미완성 상태로 남아 있다며, 중앙초등학교 사거리 일대의 '광주사람들' 역시 철거 여부를 적극적으로 검토해야 한다고 주장했다.
홍 의원은 "관광객을 유치하고 많은 사람들이 찾도록 하기 위해 조성한 시설이 제대로 관리되지 않아 흉물이 돼서는 안 된다"며 "예술작품이라는 이유만으로 존치하기보다 주변 환경과 주민들의 의견을 고려해 철거가 필요한 시설은 과감히 정리해야 한다"고 강조했다.
이어 "광주폴리가 시민에게 사랑받는 문화자산으로 자리 잡기 위해서는 설치 자체보다 사후 관리가 중요하다"며 "금남로 근린공원 등 3곳에 대한 철거를 적극 검토하고, 기존 폴리의 관리 실태와 관광안내 기능도 전반적으로 재점검해 줄 것"을 당부했다.
시 관계자는 "그동안 최소한의 예산으로 폴리를 관리하면서 사실상 방치된 작품이 많았다"며 "작가와의 협의 등을 거쳐 단계적으로 정비할 계획이라고 밝혔다.
bless4ya@newspim.com