행복청, KTX오송역~국회세종의사당 BRT 신설…2030년 운행 목표

AI 핵심 요약beta
- 행복청은 5일 오송역~국회세종의사당 BRT 신설을 추진했다
- 신규 노선은 세종고속시외버스터미널까지 24㎞를 연결한다
- 행복청은 2030년 운행을 목표로 기반시설을 구축할 계획이다
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BRT 전용차로·정류장 등 기반시설 구축…국회 접근성 개선
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = KTX 오송역에서 국회세종의사당과 세종고속시외버스터미널을 연결하는 신규 간선급행버스체계(BRT) 노선이 추진된다. 국회세종의사당 입주에 따른 교통 수요 증가에 대비하고 전국에서 국회를 찾는 이용객의 대중교통 접근성을 높이기 위한 것이다.
행정중심복합도시건설청(행복청)은 오송역~국회세종의사당~세종고속시외버스터미널을 잇는 총연장 24㎞의 광역 BRT 노선 신설을 추진한다고 5일 밝혔다.
이번 노선은 오송역과 국회세종의사당을 직접 연결해 KTX 등 철도와 대중교통 간 연계성을 높이는 것이 핵심이다. 수도권을 비롯한 전국 각지에서 국회를 방문하는 이용객의 이동 편의를 높이고, 국회세종의사당 개원에 따른 교통 혼잡 완화에도 기여할 것으로 기대된다.
신규 노선은 행복도시 광역계획권 교통협의회 논의를 거쳐 마련됐으며 지난 7월 확정·고시된 '제2차 간선급행버스체계(BRT) 종합계획(2026~2030)'에 반영됐다.
행복청은 오는 2030년 운행을 목표로 세종시, 한국토지주택공사(LH) 등 관계기관과 협력해 BRT 전용차로와 정류장 등 기반시설을 구축할 계획이다.
강병구 행복청 교통계획과장은 "국회세종의사당 BRT는 전국 각지에서 국회를 방문하는 국민의 이동 편의를 높이는 중요한 교통수단이 될 것"이라며 "2030년 운행에 차질이 없도록 관계기관과 협력해 교통 기반시설을 제때 구축하겠다"고 말했다.
조은강 세종시 대중교통과장은 "국회 BRT 노선 신설로 국회세종의사당과 대통령세종집무실 등 국가상징구역의 접근성이 한층 향상될 것으로 기대한다"며 "행정수도 완성에 걸맞은 편리하고 효율적인 대중교통 체계 구축을 위해 관계기관과 협력하겠다"고 밝혔다.
vincent977@newspim.com