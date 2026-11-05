강진 '불금불파' 14일 엔딩 행사…공연·먹거리·반값행사에 별빛야영까지

AI 핵심 요약beta
- 강진군은 5일 불금불파 엔딩행사를 14일 개최한다고 밝혔다
- 전라병영성 별빛야영은 14일부터 15일까지 20팀이 참여한다
- 공연과 먹거리, 1인당 최대 3만원 반값혜택을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주특별시 강진군의 대표 야간 관광행사인 '불금불파'가 국가사적 전라병영성에서 올해 마지막 흥겨운 밤을 선사한다.
강진군은 오는 14일 불금불파 엔딩행사를 열고 공연과 먹거리, 반값행사에 전라병영성 별빛야영을 연계해 2026년 일정을 마무리한다고 5일 밝혔다.
특히 14일부터 15일까지 1박 2일간 진행하는 '전라병영성 별빛야영'은 국가사적 전라병영성 안에서 특별한 하룻밤을 보내는 캠핑 프로그램이다. 역사문화유산의 정취와 별빛 아래 야영의 낭만을 불금불파의 공연과 함께 즐길 수 있도록 기획했다.
야영 참가 대상은 강진군 외 거주자 20팀이다. 참가자는 14일 오후 3시 입소해 오후 5시부터 불금불파 행사장에서 식사와 공연을 즐길 수 있다. 문화유산 보호와 안전을 위해 지정 야영구역 내 화기 사용과 취사는 금지한다. 예약은 6일부터 인스타그램 'projectdo24' 프로필 링크를 통해 받는다.
마지막 날 공연은 오후 5시 장수연의 무대를 시작으로 김영남과 장소영이 차례로 출연한다. 오후 6시40분부터는 DJ 장군과 댄스팀이 축제의 대미를 장식한다. 엔딩 반값행사는 1인당 최대 3만원까지 혜택을 제공하며 준비 물량이 소진될 때까지 운영한다.
하루 앞선 13일에는 가야금 공연과 강진읍 난타 주민자치공연을 비롯해 문DJ와 댄스팀 무대가 펼쳐진다. 병영면 특산물 경품행사도 마련해 축제 분위기를 더할 예정이다.
강진군은 올해 마지막 불금불파에 별빛야영을 더해 군민과 관광객에게 특별한 가을 추억을 선사할 계획이다.
ej7648@newspim.com