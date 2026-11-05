광주은행, 창립 58주년 최고 연 3.85% 예금 특판

AI 핵심 요약beta
- 광주은행은 5일 창립 58주년 기념 예금 특판을 시작했다
- 개인고객은 9개월 가입 시 최고 연 3.85%를 적용받는다
- 특판은 5000억원 한도로 진행되며 조기 소진 시 종료된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광주=뉴스핌] 김시아 기자 = 광주은행이 창립 58주년을 맞아 고객 감사의 의미를 담은 특별 우대금리 예금 상품을 선보인다. 개인고객은 9개월 가입 기준 최고 연 3.85%의 금리를 받을 수 있다.
광주은행은 5일부터 오는 12월 31일까지 총 5000억원 한도로 '58년 동행 더드림 예금 특판 이벤트'를 진행한다고 밝혔다. 판매 한도가 조기 소진되면 행사 기간과 관계없이 종료된다.
이번 특판은 지난 9월 진행한 '더드림+' 예금 금리 이벤트에 이은 추가 우대금리 행사다. 가입 대상은 실명의 개인과 법인 고객이며 계좌당 1000만원 이상 고객당 최대 20억원까지 가입할 수 있다. 다만 예금 신규일 기준 최근 1개월 이내 광주은행 정기예금을 중도해지한 고객과 국가·지방자치단체 및 금융기관은 제외된다.
가입 기간은 3개월과 6개월·9개월·12개월 중 선택할 수 있다. 특히 9개월 만기 기준 개인고객은 기본금리 연 1.90%에 우대금리 1.95%p를 더해 최고 연 3.85%를 적용받는다. 법인고객은 우대금리 1.85%p를 포함해 최고 연 3.75%다.
기간별 개인고객 최고금리는 3개월 연 3.40%, 6개월 연 3.75%, 12개월 연 3.80%다. 법인고객은 각각 연 3.30%, 3.65%, 3.70%가 적용된다.
개인고객은 영업점과 인터넷뱅킹 및 광주와뱅크 앱과 모바일웹뱅킹에서 가입할 수 있다. 법인고객은 영업점과 인터넷뱅킹을 이용하면 된다.
김종훈 광주은행 부행장은 "창립 58주년을 맞아 오랜 시간 함께해 준 고객들에게 감사의 마음을 전하고자 특별 우대금리 행사를 마련했다"며 "앞으로도 경쟁력 있는 금융상품과 실질적인 혜택을 통해 지역 대표은행으로서 고객과 함께 성장하겠다"고 말했다.
saasaa79@newspim.com