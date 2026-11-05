의정부도시공사 '2026 회룡골목페스타' 14일 개최

AI 핵심 요약beta
- 의정부도시공사는 5일 14일 회룡골목페스타 개최를 밝혔다
- 회룡역 상권에서 버스킹과 플리마켓을 운영한다
- 5000원 이상 결제 시 체험·럭키볼 이벤트를 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부도시공사는 오는 14일 정오부터 오후 8시까지 회룡역 상점가 파리바게뜨 회룡역점 앞 먹자골목에서 '2026 회룡골목페스타'를 개최한다고 5일 밝혔다.
이번 행사는 경기도 공모사업인 '경기도 상권친화형 도시조성' 사업의 일환으로 마련됐다. 회룡역 상권으로 소비 유입을 확대하고 지역 상점가에 활력을 불어넣는 것이 목적이다.
축제 현장에서는 지역 예술인들의 버스킹 공연과 지역 내 셀러들이 참여하는 플리마켓이 마련된다. 방문객들이 공연을 즐기며 편안하게 머물 수 있도록 옥외 테이블도 설치할 예정이다.
상권 소비와 연계한 체험 프로그램과 이벤트도 진행된다. 행사 당일 회룡역 상권에서 5000원 이상 결제한 영수증을 제시하면 전통 테마 만들기 등 어린이 눈높이에 맞춘 체험에 참여할 수 있다.
의정부사랑카드로 결제한 영수증을 지참한 방문객은 럭키볼 이벤트에도 참여할 수 있으며 다양한 경품을 통해 축제 방문객에게 즐거움을 제공할 계획이다.
전현영 의정부도시공사 사장은 "이번 축제가 시민들이 회룡역 상점가의 매력을 발견하는 계기가 되기를 바란다"며 "상인들과 긴밀히 협력해 방문객들이 편안하고 안전하게 축제를 즐길 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com