시흥시, 경기도 '사이버보안 평가' 3년 연속 우수기관 선정

생성형 AI 확산 대응 보안 체계 구축 및 현장 점검으로 사각지대 최소화
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 경기도가 실시한 '2026년 시군 사이버보안 관리실태 평가'에서 3년 연속 우수기관으로 선정됐다고 5일 밝혔다.
이번 평가는 도내 31개 시군을 대상으로 사이버보안 정책 및 활동, 침해 대응, 네트워크 및 정보시스템 보안 등 정량평가 6개 분야 66개 항목과 정성평가 13개 항목을 종합해 진행됐다.
시는 고도화되는 사이버 위협에 맞춰 체계적인 보안 정책을 수립하고 정보보호 시스템 고도화 및 정기 취약점 점검을 지속 추진해 관리 체계의 안정성과 대응 역량을 인정받았다.
특히 소속기관 대상 현장 집중 점검을 통해 보안 사각지대를 최소화하는 한편 생성형 인공지능(AI) 활용 확대에 발맞춘 선제적 보안 체계를 구축한 점이 높은 평가를 받았다.
임병택 시흥시장은 "사이버보안은 시민의 소중한 정보와 행정 신뢰를 지키는 핵심 기반"이라며 "앞으로도 대응체계를 강화해 안전한 디지털 행정을 구현하겠다"고 말했다.
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