전남광주, 27개 시군구 맞춤형 '남빛돌봄' 설계 착수

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시는 5일 통합돌봄 체계 구축에 착수했다
- 남빛돌봄 솔루션팀은 현장 중심 돌봄 모델 설계에 나섰다
- 공공·공동체 협력으로 지역별 돌봄 격차를 줄일 계획이다
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 지역 간 돌봄 격차를 해소하고 복지 사각지대를 줄이기 위한 통합돌봄 체계 구축에 나섰다.
5일 전남광주통합특별시에 따르면 최근 무안청사에서 시군구 통합돌봄 실무자와 유관기관 관계자 등 20여 명이 참석한 가운데 '남빛돌봄 솔루션팀' 첫 회의를 열고 본격적인 모델 설계에 착수했다.
솔루션팀은 기존 행정 주도의 정책 전달 방식에서 벗어나 현장 실무자들이 직접 정책 설계에 참여하는 상향식 협력체계다. 2023년부터 운영 중인 광주다움 통합돌봄을 고도화하고 국가 의료·요양 통합돌봄의 사각지대를 보완하는 것이 핵심이다.
남빛돌봄은 공공이 책임지는 '남빛기본돌봄'과 주민·공동체가 참여하는 '남빛공동체돌봄' 두 축으로 운영된다. 소득과 연령·재산·장애 여부에 관계없이 돌봄이 필요한 시민을 공공이 먼저 찾아 서비스를 연계하고, 공적 지원만으로 채우기 어려운 일상 속 돌봄 공백은 이웃과 지역공동체가 함께 메우는 방식이다.
특히 지역별 인구구조와 생활환경, 돌봄 인프라를 고려해 맞춤형 모델을 개발한다. 민간 돌봄서비스가 부족한 지역에는 기본돌봄센터 등 공공 거점을 구축하고 사회연대경제를 비롯한 지역 자원을 활용해 주민 참여형 돌봄체계도 조성할 계획이다.
첫 회의에서는 시군구별 운영 경험과 함께 인력 부족, 기관 간 연계 문제, 서비스 공백 등 현장 애로사항을 공유했다. 도시와 농어촌·섬 지역에 적합한 돌봄 방식과 공공 돌봄거점 확충 방안도 논의했다.
솔루션팀은 앞으로 수시로 실무회의를 열어 현장 의견을 정책에 반영하고 지역 유형별 모델 개발과 27개 시군구 확산을 위한 사업 설계 및 평가에도 참여할 예정이다.
정광선 전남광주통합특별시 돌봄복지국장은 "남빛돌봄은 현장의 목소리에서 출발한다"며 "어디에 살든 돌봄 걱정 없는 전남광주를 만들겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com