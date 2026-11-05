군포 당정 공업지역 정비사업, 국토부 도시혁신구역 심의 '조건부 가결'

AI 핵심 요약beta
- 군포시는 5일 당정동 노후 공업지역 정비안이 조건부 가결됐다고 밝혔다
- 구 유한양행 부지 7만7938㎡에 산업·상업·주거 복합단지를 조성한다
- LH는 2031년까지 사업을 추진하며 남은 행정절차를 거칠 예정이다
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[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시 당정동 일대 노후 공업지역을 일자리와 상업, 주거 기능이 어우러진 복합단지로 재조성하는 '군포 당정 공업지역 정비사업'이 본격적인 추진 동력을 확보했다.
군포시는 국토교통부 중앙도시계획위원회 심의 결과 '군포 공간재구조화계획(도시혁신구역) 결정안'이 조건부 가결됐다고 5일 밝혔다.
가결된 대상지는 구 유한양행 부지 일대 7만 7938㎡로, 한국토지주택공사(LH)가 사업 시행을 맡아 오는 2031년까지 추진된다. 장기간 방치됐던 노후 공업지역을 산업·도시 혁신 기능이 결합된 복합단지로 탈바꿈해 시의 새로운 성장동력으로 삼는 것이 핵심이다.
시는 이번 심의의 조건부 가결 사항을 반영해 계획안을 보완한 뒤 경기도 도시계획위원회 심의와 국토부 중앙공업지역관리통합심의 등 남은 행정 절차를 거쳐 구역 지정을 최종 완료할 방침이다.
한대희 군포시장은 "심의 조건을 차질 없이 반영해 구 유한양행 일원을 경제 활성화 거점 복합단지로 조성하겠다"며 "이번 사업이 공업지역 정비의 대표적인 성공 사례가 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com