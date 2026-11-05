김해 롯데가든파크서 '분청도자기축제' 6일 팡파르…도자기 문화 확산

AI 핵심 요약beta
- 김해시가 6일 장유 롯데가든파크에서 도자기축제를 개막했다
- 축제는 10일까지 도자기 전시·판매와 체험행사를 진행한다
- 가족 체험과 공연, 할인 판매 등 다양한 프로그램을 마련했다
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가족 프로그램과 할인 혜택 유치 확대
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 김해분청도자기의 멋과 가족 체험, 공연 등 도심 속에서 펼쳐진다.
경남 김해시는 오는 6일 오후 4시 장유 롯데가든파크 일원에서 제31회 김해분청도자기축제를 개막한다고 5일 밝혔다. 10일까지 닷새간 열리는 올해 축제는 '도심 속 분청, 도자기마을로의 초대'를 주제로 열린다.
행사장은 관람객 안전과 운영 여건을 고려해 기존 개최지에서 롯데가든파크로 한시적으로 변경했다.
축제장에서는 김해 분청도자기를 전시·판매하고 도예 제작 시연과 체험 프로그램을 운영한다. 도자명장존에서는 지역 도예명장이 물레를 이용해 작품을 만드는 과정을 공개한다.
분청 아카이브존에서는 김해 분청도자의 역사와 특징을 소개한다. 제17회 대한민국분청도자대전 수상작과 지역 도예작가 작품도 전시한다. 유네스코 창의도시 교류관에서는 국내외 도자·공예 작품을 선보인다.
가족 단위 관람객을 위한 프로그램도 마련했다. 분청랜드 스탬프투어는 도자기 관련 체험 5종으로 구성하며, 참여자에게 기념품을 제공한다. 물레체험, 머그컵 꾸미기, 코일링체험, 도자 발굴체험도 진행한다.
시민 참여 프로그램인 '천인의 분청'에서는 시민 1000명이 분청 도판에 그림을 그린다. 완성한 도판은 하나의 대형 도자기 벽화로 제작한다.
이 밖에 우리가족 도자기 만들기 대회, 가족 흙 높이 쌓기 대회, 도자기 공개경매, 마술·버블 공연, 버스킹 등이 열린다.
도자기 판매 행사에서는 전 품목을 20% 할인한다. 요식업 종사자에게는 30% 할인 혜택을 제공한다. 도자기를 10만원 이상 구매한 관람객에게는 추첨을 통해 랜덤박스 도자기를 증정한다.
1만 원 균일가 도자기컵 구매자에게 무알코올 맥주 1캔을 제공하는 행사도 진행한다.
축제 운영 시간은 금요일부터 일요일까지 오전 10시부터 오후 8시까지며, 월요일과 화요일은 오전 10시부터 오후 6시까지다.
news2349@newspim.com