고창군, 고창읍 진입로 '경관조형물' 설치...세계유산 7대 자원

AI 핵심 요약beta
- 고창군이 5일 고창읍 주요 진입로에 경관조형물과 조명을 설치했다
- 조형물에는 농악·판소리·고인돌 등 유네스코 자원을 담았다
- 145m 구간에 고창의 자연과 세계유산도시 정체성을 표현했다
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능선형 벽체·야간 경관조명...세계유산도시 이미지·관광 매력 강화
[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군이 주요 진입로에 지역의 역사와 문화, 자연유산을 담은 상징적인 경관을 조성해 세계유산도시로서의 정체성 알리기에 나섰다.
고창군은 고창읍 주진입로인 고창고등학교 일원에 경관조형물과 야간 경관조명 설치공사를 완료했다고 5일 밝혔다.
이번 사업은 고창읍을 방문하는 관광객과 방문객들이 처음 마주하는 진입 구간에 지역 특색을 반영한 경관을 조성해 세계유산도시 고창의 이미지를 높이고 지역의 정체성과 매력을 알리기 위해 추진됐다.
총연장 145m 구간에 설치된 조형물에는 농악, 판소리, 동학농민혁명 기록물, 고인돌, 병바위, 갯벌, 생물권보전지역 등 고창의 유네스코 등재·인증 자원 7가지를 형상화했다.
조형물 배경에는 세 가지 색상의 능선형 벽체를 겹겹이 배치해 고창의 자연환경을 표현했다. 갈색은 고창의 땅, 녹색은 산과 들, 하늘색은 하늘과 바다를 각각 상징한다.
특히 고창의 자연경관을 하나의 흐름으로 연결하고 군 전역이 유네스코 생물권보전지역이라는 의미를 시각적으로 구현했다. 야간에는 경관조명을 활용해 조형물의 입체감과 아름다움을 부각하고 색다른 볼거리를 제공한다.
심덕섭 고창군수는 "이번 경관조형물은 관광객들에게 세계유산도시 고창의 매력을 알리고 주민들에게 아름답고 쾌적한 생활환경을 제공하기 위한 사업"이라고 말했다.
gojongwin@newspim.com