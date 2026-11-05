경기도 '사회적가치 비즈니스 모델 공모전'서 고용노동부장관 표창 수상

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 4일 사회적가치 우수 지방정부로 선정돼 장관 표창을 받았다
- 경기도 내 64개 기업은 지난해 사회적가치 159억 원을 창출했다
- 복지유니온·힐빙케어·엘씨벤처스도 부문별 수상 성과를 거뒀다
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복지유니온 장관상·엘씨벤처스 최우수상 등 도내 기업도 잇따라 수상
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 지난 4일 서울 페럼타워에서 열린 '2026년 사회적가치 비즈니스 모델 공모전(Value-up Day)'에서 사회적가치창출(SVC) 우수 지방정부로 선정돼 고용노동부장관 표창을 받았다고 5일 밝혔다.
도에 따르면 고용노동부가 주최하고 한국사회적기업진흥원이 주관한 이번 행사는 사회적가치 창출 성과가 우수한 지방정부와 기업을 시상하고 우수 비즈니스 모델을 공유하기 위해 마련됐다.
경기도는 올해 총 11억 9200만 원의 예산을 투입해 사회연대경제기업의 사회적 성과를 측정·검증하고 성과 규모에 따라 사업개발비를 지원하는 '사회적가치 창출 활성화 사업'을 추진해 왔다.
사회서비스, 일자리 제공, 지역사회 협력, 혁신·환경 등 4개 분야 측정 결과, 지난해 도내 64개 기업이 총 159억 원의 사회적가치를 창출했다. 이는 전국 광역지자체 중 최고 실적으로 전국 전체 성과(479억 원)의 약 33%에 달한다.
아울러 도내 사회연대경제기업인 ㈜복지유니온이 SVC 우수기업 부문 고용노동부장관상을 받았으며 SVI 비즈니스 모델 공모전에서는 ㈜힐빙케어가 우수상, ㈜엘씨벤처스가 최우수상을 각각 수상했다.
송은실 경기도 사회혁신경제국장은 "이번 수상은 도내 기업들이 사회적가치 실현을 위해 노력해 온 성과"라며 "기업이 창출한 사회적 성과가 지속 가능한 성장으로 이어지도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com