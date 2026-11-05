부산시, 의료관련감염병 예방 네트워크 본격화…65세 이상 26.3% ↑

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 5일 취약 의료기관 감염병 대응을 논의했다
- 부산대병원·좋은삼선병원이 22개 기관을 지원한다
- 시는 모의훈련으로 감염병 확산 차단 역량을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
전문가 자문 통한 감염관리 방안
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 요양병원 등 감염관리 여건이 취약한 지역 의료기관을 중심병원과 연결해 의료관련감염병 예방 등을 위한 의료기관 대응이 본격화된다.
부산시는 5일 좋은삼선병원에서 네트워크 참여병원 간담회를 열고 현장 애로사항과 개선 방향을 논의한다고 밝혔다.
시는 '의료관련감염병 지역 의료기관 네트워크 사업'을 통해 감염관리 인력과 자원이 부족한 의료기관에 교육, 기술 지원, 자문 등을 제공하고 있다. 부산대학교병원과 좋은삼선병원이 중심병원을 맡아 22개 참여 의료기관과 협력체계를 운영한다.
부산은 65세 이상 인구 비중이 26.3%로 전국 평균 22.1%보다 높고 요양병원 수도 150곳으로 전국 두 번째다. 고령 환자가 많고 입원 시설이 밀집한 특성상 의료기관 내 감염 예방과 확산 차단이 중요한 과제로 꼽힌다.
좋은삼선병원은 이날 신관 8층 대회의실과 관련 현장 부서에서 참여병원을 대상으로 2차 간담회를 개최한다. 회의에서는 감염관리 현황, 사업 추진 실적, 중심병원 자문 내용을 공유하고 참여병원의 애로사항을 점검한다.
참여병원의 사전 수요조사를 반영해 분야별 감염관리 시스템과 운영 사례를 소개하고 담당자 간 질의응답을 통해 실무 대응 방안을 논의한다.
시는 지난 7월 부산대학교병원에서 참여병원 대상 간담회를 열어 감염학 교육과 감염관리 기획 역량 강화 방안을 안내한다. 상시 소통체계 구축과 감염 예방 홍보물 지원 등을 병행하고 있다.
지난 9월에는 부산대학교병원과 좋은삼선병원에서 카바페넴내성장내세균목(CRE) 감염증 등 다제내성균 집단 발생을 가정한 모의훈련을 실시했다. 훈련에서는 초기 대응, 감염관리, 접촉자 관리 등 단계별 절차를 점검했다.
시는 간담회와 모의훈련을 통해 중심병원의 전문성과 현장 경험을 참여병원과 공유하고 기관별 여건에 맞는 감염관리 방안을 마련할 방침이다.
ndh4000@newspim.com