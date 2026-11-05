부산시, 'Peak&Soak in 부산' 시범 운영…아웃도어 관광 활성화

AI 핵심 요약beta
- 부산시와 부산관광공사가 7일부터 금정산 웰니스 관광을 시범 운영했다
- 등산·사우나·온천·사찰 체험을 결합한 3개 테마로 구성했다
- 6차례 운영하며 국내외 관광객 180명에게 지역 음식도 체험하게 했다
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주말마다 180명 대상 3개 테마로 운영 예정
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 국내 최초 도심형 국립공원인 금정산의 산림 자원을 기반으로 등산·트레킹에 사우나·온천 등 웰니스 콘텐츠와 지역 음식 체험을 결합한 아웃도어 관광 프로그램을 선보인다.
부산시와 부산관광공사는 오는 7일부터 22일까지 'Peak&Soak in 부산'을 시범 운영한다고 5일 밝혔다. 프로그램은 매주 주말 모두 6차례 진행하며 회당 30명씩 국내외 관광객 180명이 참여한다.
프로그램은 등산과 사우나를 결합한 'Peak&Soak', 사찰 체험과 트레킹을 묶은 '템플레킹', 등산 뒤 온천을 즐기는 '하이크&스파' 등 3개 테마로 구성했다.
금정산국립공원사무소와 동래구가 참여해 전문 해설사 지원, 등산 장비 대여, 지역 온천 목욕탕 체험 등을 제공한다.
'Peak&Soak'은 금정산 등산 뒤 텐트형 사우나와 얼음물 입욕을 결합한 회복 체험을 제공한다. 참가자는 스트레칭 요가와 싱잉볼 명상도 경험할 수 있다.
국내 사우나 커뮤니티 '사우나 파라다이스'와 협업해 진행되며 이후 금정산성 막걸리와 동래파전 등 지역 음식을 맛보는 일정이 이어진다.
'템플레킹'은 숲 해설사와 함께 금정산의 자연·문화 자원을 둘러보는 산길 걷기, 다도, 명상, 범어사 사찰음식 체험으로 구성됐다. 가족 단위 관광객과 온천 이용을 원하지 않는 참가자를 대상으로 운영된다.
'하이크&스파'는 금정산 등산 후 동래온천지구의 지역 목욕탕을 방문해 세신 등 목욕 문화를 체험하는 코스다. 참가자는 인근 맛집과 전통시장도 방문한다.
동래온천지구는 지난 10월 행정안전부로부터 전국 네 번째 온천도시로 지정됐다. 행안부는 1400년의 온천 역사와 70.3도의 고온 온천 자원, 도심 접근성 등을 평가해 지정했다.
시는 이번 시범 사업을 통해 금정산과 동래온천을 연계한 활동형 웰니스 관광 모델을 검증하고 향후 상품화 가능성을 살펴볼 계획이다.
ndh4000@newspim.com