잡코리아 "대·중소기업 10년차 이상 연봉 격차 5배"

AI 핵심 요약beta
- 잡코리아가 5일 기업규모별 평균 연봉을 분석했다
- 대기업 평균 연봉은 중소기업의 1.7배인 6100만원으로 나타났다
- 10년차 이상 연봉 격차는 2726만원으로 5배 벌어졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 연차가 쌓일수록 대기업과 중소기업 재직자의 연봉 격차가 크게 벌어지는 것으로 나타났다.
5일 잡코리아의 '2027 연봉 벤치마크 리포트'에 따르면 기업규모별 평균 연봉은 대기업 6100만원, 중견기업 5135만원, 중소기업 3662만원으로 집계됐다.
대기업 평균 연봉은 중소기업의 약 1.7배다. 대기업과 중소기업의 연봉 차이는 0~1년차 544만원, 2~3년차 834만원, 4~6년차 954만원, 7~9년차 1190만원이었다. 10년차 이상에서는 2726만원으로 0~1년차의 약 5배까지 벌어졌다.
이번 리포트는 잡코리아 기업 데이터와 최근 3년간의 이력서 데이터를 바탕으로 직무·연차·기업규모·산업·지역별 평균 연봉을 분석한 자료다.
특히 10년차를 전후로 격차가 크게 벌어졌다. 7~9년차에서 10년차 이상으로 넘어가는 구간의 평균 연봉 상승률은 대기업 46.2%, 중소기업 22.6%로 두 배 이상 차이가 났다.
그 결과 중소기업 10년차 이상의 평균 연봉(5,135만원)은 대기업 7~9년차 평균(5,377만원)보다 낮았다. 다만 중견기업 연봉 상위 25% 경계(6,031만원)는 대기업 평균과 69만원 차이에 그쳐, 일부 중견기업은 연봉으로도 대기업과 인재 유치 경쟁이 가능한 것으로 나타났다.
정은혜 웍스피어 인사이트전략팀장은 "후보자는 오퍼를 받으면 다른 회사가 제시한 연봉과 비교하는 만큼, 기업도 자사 제안이 시장에서 어느 수준인지 확인할 기준이 필요하다"고 설명했다.
tack@newspim.com