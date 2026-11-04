김은혜 경기도당위원장 "호국과 애국터전 성남광주에서 승리 서막 열겠다"

AI 핵심 요약beta
- 김은혜 국민의힘 경기도당 위원장이 4일 성남에서 당원교육을 했다.
- 경기동부권 당원 500여명에게 보수 우파의 결집을 호소했다.
- 이재명 정부를 비판하며 단합해 총선 승리와 정권교체를 다짐했다.
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[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 김은혜 국민의힘 경기도당 위원장이 4일 오후 성남시청에서 경기동부권 지역 당원을 대상으로 한 1차 당원교육에서 보수 우파의 결집 호소했다.
이번 동부권역 1차 당원교육은 김은혜 도당위원장 취임 후 진행된 첫 당원교육으로 성남수정, 성남중원, 성남분당갑, 성남분당을, 광주갑, 광주을 등 6개 당원협의회 소속 당원 500여명이 참석한 가운데 김은혜 도당위원장의 강의와 노정태 칼럼니스트의 특강, 박충권 국회의원 특강 순으로 진행됐다.
특강에서 김은혜 도당위원장은 "성남광주는 독립운동의 성지이고 6.25전쟁 당시 북한군을 밀어내고 서울 수복의 전기를 잡은 호국과 애국의 터전"라고 말했다.
김은혜 도당위원장은 "이재명 대통령은 불법대북송금으로 기소된 상태에서 자신이 살기위해 형사사법체계를 파괴했다"면서 "조희대 흔들기하는 이재명 정권에서 대법관을 만나 '잘 계시죠?'라고 건넨 말은 이중적 면모로 다가 왔을 것"이라고 피력했다.
또 "이재명 정권은 코레일과 SRT 통합이 서민과 청년들에게 10%의 교통비 인하 효과를 가져왔다는 홍보 해 왔는데 사실은 요금인하 기간을 이재명 정권까지인 3년으로 명시했기 떄문에 이후에는 다시 요금을 인상하게 되는 상황은 밑돌 빼서 위돌 괴고 윗돌 빼서 밑에 괴는 식으로 다음정권에 책임을 떠넘기는 '하석상대'는 국민을 우롱하는 것"이라고 지적했다.
이어 "놀라울 정도로 집 값이 떨어지고 있다고 발표했지만 현실은 집값 폭등으로 이어지고 있고 주택을 공급하기 위해 착공했다는 발표도 지자체에 착공신고만 하고 현장은 철거조차 진행도 안된 상태의 폐허와 쓰레기 더미 뿐"이라며 "실적 발표에 급급한 발표는 국민들을 희망고문의 늪에 밀어넣는 것"이라고 경고했다.
이와함께 "이재명 대통령은 한국인 건들면 패가망신한다는 경고를 발표하며 국민을 위하는 것처럼 포장했지만 DMZ 지뢰 사건을 비춰보면 불의의 사고이고 북한의 책임이 없다고 언급하는 등 이재명 대통령이 두려워하는 사람은 한사람 김정은. 이 정부는 대한민국의 안보를 무너뜨리고 있다"고 질타했다.
또 "우리의 주적이 북한이라고 명확히 답하지 못하는 진보 성향의 정부인사들도 문제"라며 "추미애 경기도지사의 경우 파주시에서 진행되는 북한 인민군 추모제에 대해 정부 사무라며 명확히 답변을 하지 않았다"고 역설했다.
특히 "지난달 발생한 제주공역통제의 경우 몇시간 통제로 가능한 단순한 체육대회 참석뿐인데 47시간동안 공역통제를 해 국민들에게 피해를 준 것은 이재명 대통령이 스스로 왕이기 떄문에 국민은 왕의 행차에 피맛길로 숨어야 하는것"이냐며 "청와대는 아직도 입을 닫고 있지만 공역통제 좌표로 나온 두루치기 식당에서 47시간동안 식사를 한 것은 아닐 것이고 이 장소에서 10km 쯤 앵글을 넓히면 확인되는 골프리조트에서 골프치려 한 것인지 묻고싶다"고 말했다.
김은혜 위원장은 "아마도 이재명 대통령이 2개국어에 능통한 것 같은데 하나는 한국말이고 또 다른 하나는 거짓말일 것 같다"면서 "국민은 진실을 알고 진실을 듣고 싶어한다"고 꼬집었다.
김은혜 위원장은 어린시절 즐겨 읽던 동화를 예를 들며 "바닷속 작은 물고기가 헤엄치다 큰 물고기의 위협을 받았을 때 작은 물고기들이 뭉쳐 더 큰 물고기 형태로 이겨내는 단합과 통합의 힘이 필요하다"면서 "경기도가 지면 전국에서 지고 경기도가 이겨야 전국이 이기기 때문에 우리당이 지금은 작고 왜소하지만 단합과 통합의 힘을 모아 당원들과 함께 성남광주에서 총선 승리를 통해 정권을 교체하는 승리의 서막을 열겠다"고 다짐했다.
한편 김은혜 도당위원장의 당원교육은 4일 경기동부권역을 시작으로 오는 12월 2일까지 매주 수요일과 금요일 경기도를 동서남북 4개 권역으로 나눠 2회씩 진행될 예정이며 오는 6일 서부권역 1차, 11일 남부권역 1차, 18일 북부권역 1차, 20일 서부권역 2차, 25일 남부권역 2차, 27일 북부권역 2차, 12월 2일 동부권역 2차 당원교육이 예정돼 있다.
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