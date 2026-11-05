부산시의회 행문위, 주요 문화·관광시설 현장 점검… 행정사무감사 대비

AI 핵심 요약beta
- 부산시의회 행정문화위원회가 4일 주요 시설 운영실태를 점검했다
- 위원회는 태종대 안전관리와 다누비열차 사고 후속조치를 확인했다
- 문화회관 재개관과 수영만요트경기장 재개발도 점검했다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회 행정문화위원회는 지난 4일 태종대유원지와 부산문화회관 대극장, 수영만요트경기장을 방문해 주요 현안사업 추진상황과 시설 운영실태를 점검했다고 5일 밝혔다.
이날 송우현 위원장과 박정순·배영숙·송상조·정영수·조병제·최홍찬·하은미 위원이 참석했다.
위원들은 태종대유원지를 방문해 주요 시설 운영현황과 다누비열차 사고 후속조치를 보고받았다. 관광객 수용태세와 안전관리 실태도 함께 살폈다.
행정문회위는 전망대 매점과 카페 등 편의시설 운영 정상화를 서두르고 다누비열차 운행 중단에 따른 관광객 이동 불편을 줄여야 한다고 지적했다. 안전성을 충분히 검증한 뒤 중장기 운영방안을 마련할 것을 주문했다.
부산문화회관 대극장에서는 무대안전시설 개선과 객석·조명 교체 등 시설 개선사업 추진상황을 확인했다. 주요 공사 현장을 둘러보고 내년 3월 재개관 준비상황도 점검했다.
이후 수영만요트경기장을 방문해 재개발사업 추진경과와 향후 계획을 보고받았다. 본공사 착공을 위한 행정절차 이행상황과 잔류 선박 조치현황도 확인했다.
송우현 위원장은 "시설 운영의 미비점을 적극 개선하고 주요 사업이 시민이 체감할 수 있는 성과로 이어지도록 책임 있게 추진해야 한다"며 "확인한 사항을 행정사무감사와 예산안 심사에 충실히 반영해 현장의 불편을 개선하고 주요 사업이 내실 있게 추진될 수 있도록 꼼꼼히 살피겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com