[내일날씨] 전국 출근길 비 소식…제주도 최대 60mm

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 5일 전국에 흐리고 오전부터 비가 내린다고 예보했다.
- 예상 강수량은 제주 산지 최대 60mm, 지역별로 5~40mm다.
- 미세먼지는 전 권역이 좋음에서 보통 수준을 보이겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
수도권 강수량 5mm 안팎
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 목요일 5일은 전국이 대체로 흐리고 오전에 비가 내리겠다.
4일 기상청에 따르면 오는 5일 전국이 대체로 흐리고 비가 내릴 전망이다. 비는 새벽 인천, 경기남부, 충청권에서 시작에 오전에 중부지방으로 확대될 전망이다.
예상 강수량은 수도권·강원도(남부내륙산지 제외) 5mm 안팎, 강원남부내륙산지 5~10mm, 충청권·대구·경북·울릉도·독도 5~20mm, 전북 5~30mm, 부산·울산·경남·제주도(산지·중산간 제외) 10~40mm, 제주도산지·중산간 20~60mm다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 9도 ▲인천 10도 ▲수원 10도 ▲춘천 6도 ▲강릉 10도 ▲청주 9도 ▲대전 9도 ▲전주 11도 ▲광주 12도 ▲대구 10도 ▲부산 14도 ▲울산 11도 ▲제주 17도다.
최고기온은 ▲서울 17도 ▲인천 16도 ▲수원 16도 ▲춘천 16도 ▲강릉 18도 ▲청주 15도 ▲대전 16도 ▲전주 16도 ▲광주 17도 ▲대구 16도 ▲부산 18도 ▲울산 17도 ▲제주 21도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '보통'~'좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~2.0m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com