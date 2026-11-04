룰루레몬, 보온성과 활동성에 초점 맞춘 겨울 시즌 아우터웨어 캠페인 전개

AI 핵심 요약beta
- 룰루레몬은 4일 문가영·차준환 참여 아우터웨어 캠페인을 발표했다
- 룰루레몬은 프리마로프트 기술 적용 하이로프트를 선보였다
- 룰루레몬은 고어텍스 사일런트 타입을 한국에 최초 출시했다
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고어텍스 기술 접목한 '사일런트 타입' 컬렉션 한국서 전 세계 최초 출시…한국·일본 두 시장에서 단독 판매 예정
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 스포츠웨어 브랜드 룰루레몬이 겨울 시즌을 앞두고 배우 문가영과 피겨스케이팅 선수 차준환이 참여한 신규 아우터웨어 캠페인을 발표했다.
룰루레몬은 해당 캠페인을 바탕으로 프리마로프트(PrimaLoft)의 보온 기술을 적용한 신제품 라인 '하이로프트(Hi-Loft)'와 대표 아우터웨어 프랜차이즈 '원더 퍼프(Wunder Puff™)'를 선보인다. 아울러 고어텍스(GORE-TEX®) 기술을 접목한 '사일런트 타입(Silent Type™)' 컬렉션을 한국 시장에서 최초로 출시한다.
하이로프트 컬렉션에는 고기능성 보온 소재 기업 프리마로프트의 개발 단열재 중 보온 성능이 가장 우수한 프리마로프트 울트라피크(PrimaLoft® UltraPeak™)가 독점 적용됐다. 울트라피크 기술은 일반 다운과 달리 충전재를 고정하는 퀼팅 봉제선이 요구되지 않아, 깔끔한 외관을 유지하면서 다양한 형태와 실루엣을 구현할 수 있다.
룰루레몬 대표 제품군인 원더 퍼프는 600 필파워의 경량 다운 충전재와 발수·방풍 성능을 갖춘 소프트매트(SoftMatte™) 원단을 채택했다. 외부 수분 침투를 차단하고 내부 온기를 보존하도록 설계되어 추운 날씨에서도 안정적인 보온성과 착용감을 제공한다.
이번 캠페인을 통해 문가영과 차준환은 하이로프트 컬렉션과 원더 퍼프의 스타일과 보온성, 그리고 자유로운 움직임이 만나는 순간을 전하며, 추운 날씨에도 편안한 움직임과 세련된 스타일을 제안한다.
또한, 룰루레몬은 이번 캠페인에서 소개하는 제품 외에도 고어텍스 기술을 처음으로 적용한 사일런트 타입 컬렉션을 한국에서 먼저 선보이며, 이후 일본에서도 출시해 두 시장에서 단독으로 선보인다. 다양한 날씨와 일상 속 활동을 고려한 ▲레인 재킷 ▲레인 코트 ▲워터프루프 다운 재킷 등 세 가지 스타일로 구성된다.
사일런트 타입 컬렉션은 룰루레몬의 아우터웨어 디자인 노하우에 고어텍스의 뛰어난 방수·방풍 기능을 더한 제품이다. 특히 기존 고기능성 아우터웨어 특유의 뻣뻣한 촉감과 움직일 때 발생하는 마찰 소음을 최소화해 한층 부드럽고 조용한 착용감을 구현했다. 여기에는 새로운 ePE(Expanded Polyethylene) 멤브레인을 포함한 최신 고어텍스 기술이 적용됐으며, 투습성을 갖춘 멤브레인에 부드러운 촉감의 겉감 소재를 결합하고 안감에는 기모 처리된 트리코트 소재를 적용해 보온성과 착용감을 높였다.
문가영은 "촬영 현장과 해외 일정을 오가며 늘 바쁘게 움직이다 보니, 퍼포먼스와 자연스러운 스타일 사이에서 균형을 찾는 것이 일상에서 매우 중요하다"며 "룰루레몬은 편안함과 우아함이 함께할 수 있다는 점을 잘 이해하는 브랜드다. 새로운 프리마로프트 울트라피크 푸퍼를 입으면 가장 추운 날에도 집에 있는 듯한 포근함과 따뜻함을 느낄 수 있다"고 전했다.
또한 차준환은 "안무는 일상에서 빼놓을 수 없는 부분이며, 영감이 떠오를 때마다 새로운 것을 만들어가는 과정을 좋아한다"며 "룰루레몬 원더 퍼프 컬렉션은 몸을 자유롭게 움직일 수 있게 해줘, 추운 겨울에도 움직임 자체의 즐거움을 느낄 수 있다"고 전했다.
룰루레몬 아우터웨어 디자인 부문 부사장 JJ 콜리어(JJ Collier)는 "사일런트 타입 컬렉션을 통해 기존 고기능성 방수 아우터웨어에 대한 고정관념을 깨고자 했다"며 "고어텍스와의 협업을 통해 일상에서도 편안하게 착용할 수 있는 차별화된 아우터웨어를 선보이게 됐다"고 말했다.
룰루레몬의 새로운 아우터웨어 컬렉션에 대한 보다 자세한 정보는 전국 오프라인 스토어 및 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
whitss@newspim.com