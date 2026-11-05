푸른로보틱스, 40kg급 협동로봇으로 '로보월드 어워드' 수상

AI 핵심 요약beta
- 푸른로보틱스는 4일 로보월드에서 고가반하중 협동로봇을 선보였다
- 심포니-40S는 중량물 작업 성능을 인정받아 로보월드상을 수상했다
- 팔레타이징 시스템과 의료용 로봇 등 사업 확대에도 속도를 냈다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
팔레타이징 시스템으로 자동화 주도
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 로봇 전문기업 푸른로보틱스는 오는 7일까지 고양 킨텍스에서 개최되는 '2026 로보월드'에 참가해 고가반하중 협동로봇과 현장 맞춤형 팔레타이징 시스템을 선보인다고 4일 밝혔다.
푸른로보틱스는 이번 전시회에서 가반하중 40kg급 협동로봇 '심포니-40S'와 20kg급 '심포니-25L'을 전면에 내세웠다. 특히 주력 제품인 심포니-40S는 고중량물 이송 및 핸들링 공정에 협동로봇 적용 가능성을 입증하며 '2026 로보월드 어워드 디스팅션(Distinction) 상'을 수상하는 영예를 안았다.
심포니-40S는 로봇 본체 중량을 80kg대로 경량화하고 설치 면적을 최소화했음에도 동작 속도와 고중량 대응 성능을 극대화한 것이 특징이다. 반복적인 중량물 취급 작업자의 신체적 부담을 줄이고 생산성을 높여주는 효율적인 작업 환경을 제공한다.
함께 선보인 '협동로봇 기반 팔레타이징 로봇시스템'은 물류·제조 현장의 반복 적재 공정을 겨냥한 합리적인 자동화 솔루션이다. 그리퍼, 리프트, 안전센서 등 주변 설비와의 유연한 연계는 물론 비전 카메라와 연동한 비정형 팔레타이징 시스템으로 적용 범위를 확충하고 있다.
푸른로보틱스 관계자는 "협동로봇 하드웨어 및 소프트웨어와 공정 응용기술 고도화에 매진한 결과, 이번 로보월드를 통해 고가반하중 라인업의 우수성을 인정받고 어워드 수상까지 거두게 됐다"며 "제조와 물류를 넘어 다양한 산업 현장으로 로봇 솔루션을 확대해 작업자와 로봇이 가장 안전하고 효율적으로 협업하는 자동화의 미래를 선도해 나갈 것"이라고 밝혔다.
한편, 푸른로보틱스는 지난 4월 '푸른기술'에서 현 사명으로 변경 후 로보틱스 사업을 미래 성장축으로 육성 중이다. 피지컬 AI 접목과 함께 '치과 임플란트 수술 보조로봇' 등 의료용 로봇 상용화에도 속도를 내고 있다.
stpoemseok@newspim.com