세아제강지주, 3분기 영업익 933억원…전년比 134.4% 급증

AI 핵심 요약beta
- 세아제강지주는 4일 3분기 역대 최대 매출을 기록했다
- 북미 에너지용 강관·데이터센터 수요로 영업익이 급증했다
- 세아제강도 판매 증가와 가격 반영으로 흑자전환했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
세아제강 영업익 180억원 흑자전환…세아윈드 손실 축소도 기여
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 세아제강지주가 북미 에너지용 강관과 데이터센터 건설 수요 확대에 힘입어 올해 3분기 역대 최대 분기 매출을 기록했다. 강관 판매량 증가와 가격 상승이 맞물리면서 영업이익도 두 배 이상 늘었다.
세아제강지주는 4일 연결 기준 3분기 매출액 1조2210억원, 영업이익 933억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 32.3%, 134.4% 증가한 수치다. 매출액은 2018년 분할 이후 분기 기준 최대 규모다.
실적 개선은 북미 시장이 이끌었다. 오일·가스 산업용 강관의 판매량이 증가하고 판매가격도 상승하면서 미주 판매법인의 수익성이 개선됐다. 데이터센터 건설에 필요한 강관 수요 확대도 매출 증가에 기여했다.
영국 해상풍력 하부구조물 생산법인 세아윈드의 손실 규모가 축소된 점도 영향을 미쳤다. 지난 2분기 해상풍력 프로젝트 관련 충당금을 선반영한 영향으로 3분기 연결 영업이익과 당기순이익은 전분기 대비 흑자전환했다.
주력 계열사 세아제강도 실적 회복에 성공했다. 별도 기준 매출액은 4423억원으로 전년 동기 대비 46.6% 증가했으며 영업이익은 180억원으로 흑자전환했다.
내수 판매량 증가와 원재료 가격 상승분의 제품가격 반영으로 수익성이 개선됐다. 수출 부문에서도 북미 유정용 강관 판매단가 상승과 데이터센터용 강관 판매 확대가 실적을 뒷받침했다.
세아제강지주는 4분기에도 북미 에너지 인프라 투자와 데이터센터 건설 확대에 따른 강관 수요가 이어질 것으로 전망했다. 미국 현지 생산법인 세아스틸USA의 설비 보완 투자를 추진하고 중동 가스전·해양 프로젝트 수주 대응도 강화할 계획이다.
chanw@newspim.com