장동혁 "與, 공소취소 특검법 법사위 일방 상정...李대통령 재판 재개가 먼저"

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 국민의힘 대표는 4일 민주당 특검법 상정을 비판했다
- 장 대표는 공소취소 조항 삭제에도 우회로가 있다며 반발했다
- 장 대표는 이재명 공소취소보다 재판 재개가 먼저라고 촉구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 4일 더불어민주당이 이른바 '조작기소 특검법'을 국회 법제사법위원회에 상정한 데 대해 "이재명 공소취소보다 이재명 재판 재개가 먼저"라며 강하게 비판했다.
장 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "민주당이 '공소취소 특검법'을 법사위에 일방 상정했다"며 "내일 본회의에서 처리하겠다 하니 오늘 통과까지 시킬 것"이라고 밝혔다.
그는 "'이재명 구하기'가 국정 1호다. '국민'보다 '이재명'이 먼저다. '민생'보다 '공소취소'가 먼저다"라며 민주당의 특검법 추진을 비판했다.
특히 민주당이 논란이 된 공소취소 관련 조항을 삭제하기로 한 데 대해서도 실효성이 없다고 주장했다.
장 대표는 "'공소취소' 조항만 삭제하면 문제가 없다고 우긴다. 새빨간 거짓말이다. 온갖 우회로가 다 마련되어 있다"며 "애당초 공소취소를 안 할 거면 특검을 뭐하러 하겠나. 특검의 목표가 공소취소라는 걸 온 국민이 알고 있다"고 지적했다.
이어 "피고인이 본인 사건 수사할 검사를 임명할 판"이라며 "그런 식이면 감옥 갈 사람 하나도 없을 것이다. 정상국가라면 꿈도 못 꿀 일"이라고 비판했다.
그러면서 "결국 재판을 멈춰놓으니 이런 황당한 일이 생기는 것"이라며 "이재명 공소취소보다 이재명 재판 재개가 먼저다. 그것이 국민의 명령"이라고 강조했다.
oneway@newspim.com