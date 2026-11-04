NCT 위시, 첫 고척돔 입성…선예매로 2회 전석 매진

AI 핵심 요약beta
- NCT 위시는 4일 첫 고척돔 콘서트를 전석 매진시켰다.
- 국내외 선예매만으로 2회 공연 전석이 매진됐다.
- NCT 위시는 2027년 1월 15~16일 공연한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM) 그룹 NCT 위시의 첫 고척돔 콘서트가 전석 매진을 기록했다.
4일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 NCT 위시의 첫 고척돔 콘서트 '인투 더 위시: 페이스 아워 위시(INTO THE WISH : Face Our WISH)'는 지난 2일 국내 선예매, 3일 글로벌 선예매가 진행됐고, 2회 공연 모두 선예매만으로 전석 매진됐다.
특히 NCT 위시는 2025년 3월 서울 올림픽 핸드볼경기장을 시작으로, 10월 인천 영종도 인스파이어 아레나, 2026년 4월 서울 올림픽공원 KSPO DOME에 이르기까지 공연 규모를 꾸준히 확장하며 매진 행렬을 이어온 바 있다.
이번 고척돔에서도 전석을 매진시키며 가파른 상승세와 폭발적인 인기를 입증했다.
NCT 위시는 지난달 12일 발표한 네 번째 미니앨범 '아이 스파이(I SPY)'로 발매 하루 만에 '4연속 밀리언셀러'를 달성한 만큼, 이번 공연에 대한 기대가 높아지고 있다.
NCT 위시의 서울 공연은 2027년 1월 15~16일 양일간 고척스카이돔에서 개최된다.
alice09@newspim.com